港大蒲飛路校園工程承建商保華　遭44次書面警告要求糾正違規事項

正在施工的香港大學蒲飛路校園爆出多頊工程違規，《香港01》取得內部文件，承建商保華建業遭工程顧問公司44次發信警告，要求糾正違規工序，沒有跟從已核准圖則，過度挖掘地基、人造斜坡太斜、私自移除斜坡坡級，及偷步做鑽孔樁工程，但至今未處理。

屋宇署指證實地盤有斜坡超逾批准圖則訂明的斜度，以及地基施工程序與圖則不一致，但有關問題無構成即時危險，已要求承建商糾正。港大指繼續與相關顧問和承建商密切跟進，以確保所有工程符合所要求的標準。



香港大學蒲飛路校園位於半山，現時正在施工。（梁鵬威攝）

+ 2

當中34封涉人造斜坡及過度挖掘

涉事的香港大學蒲飛路校園地盤D區，《香港01》取得港大委聘的工程顧問公司科進集團（WSP），向地盤工程承辦商保華建業發出的多份內部文件，當中提到多項工程違規，逾大半年都沒有改正，44封信中有34封關於人造斜坡及過度挖掘問題，另外10封關於偷步工程。

蒲飛路校園位於半山，與私人屋苑翰林軒相鄰，地盤的下方是一所小學及幼稚園。記者7月16日到蒲飛路校園校園地盤視察，地盤已建造用來支撐建築物的大口徑鑽孔樁（bored pile），有起重機往鑽孔樁吊運物料，旁邊亦有正運作的天秤。地盤現正進行挖掘及地基工程，內有人造斜坡，上方已噴漿加固。

不跟圖則 削坡角度超核准上限30度

2023年，科進例行巡查時發現，蒲飛路校園地盤D區有「削土坡」的削切角度超出核准上限，涉事斜坡亦有過度挖掘的情況，與已核准圖則的圖則不符。「削土坡」（cut slope），即削切泥土而成的人造斜坡。

《香港01》取得的內部文件顯示，香港大學蒲飛路校園地盤承建商保華，被要求跟從圖則糾正斜坡角度及過度挖掘的問題。

內部文件顯示，平整斜坡的角度上限為30度至40度，《香港01》記者獲悉，涉事的斜坡角度達70度，即削坡過多，以致斜坡過斜。另外，削坡表面需噴漿加固，惟科進發現削坡的噴漿表面有破損。

2023年11月，科進向保華發信指出有關斜坡的問題，提醒要跟據已核准的角度削坡，要求糾正斜坡角度，及復原受損的斜坡表面。文件亦提醒不可過度挖掘，要跟核准圖則進行工程。

7月13日，工程顧問公司向保華發出第34封信，指出保華仍未糾正斜坡及過度挖掘的問題之餘，再發現地盤多一處被過度挖掘。

7月，保華被發現沒有跟從已核准的圖則，私自移除斜坡上的坡級（紅圈）。（梁鵬威攝）

違規事項大半年無糾正 再被發現過度挖掘

7月13日，科進向保華發出第34封信，指出保華仍未糾正斜坡及過度挖掘的問題之餘，更發現保華沒有跟從已核准的圖則，私自移除斜坡上的坡級（berm）。換言之，事隔大半年，保華至今仍未糾正舊有問題之餘，更被發現地盤有新問題。

內部文件顯示，屋宇署曾接獲地盤旁邊私人屋苑翰林軒居民的投訴，指蒲飛路校園地盤施工震動，以及有斜坡太斜。署方7月12日曾派員到地盤巡視，亦證實涉事斜坡過斜，須要糾正。

保華涉偷步做鑽孔樁工程，記者7月16日視察，發現地盤仍在進行相關偷步工程。（梁鵬威攝）

無跟獲批准工序 偷步做鑽孔樁工程

除斜坡過斜及過度挖掘外，今年7月初，保華亦被發現沒有跟從獲批准的施工工序，偷步做鑽孔樁（bored pile）工程，被科進發信要求糾正。不過，保華並未跟從顧問公司的指示，科進於7月13日就有關問題，向保華發出第10封信要求糾正鑽孔樁工序。

據港大網站，今年7月至9月，該部份地盤將進行挖掘及大口徑鑽孔樁建造工程。

7月13日，科進向保華發出第10封信要求糾正鑽孔樁工序。

屋宇署：已要求承建商跟進 無明顯危險

屋宇署證實7月曾收市民投訴，指視察地盤後，署方人員發現地部分臨時斜坡的斜度，超逾批准圖則訂明的斜度，以及地基施工程序與圖則不一致，但並沒有對地盤、建築工程或附近樓宇構成明顯危險。屋宇署人員已即時要求註冊承建商作出相應的改善及糾正措施。

屋宇署指，在《香港01》查詢後，署方向註冊結構工程師跟進，得悉地盤斜坡噴漿混凝土保護面出現破損，已要求註冊承建商作出補救措施。

屋宇署指，蒲飛路校園屬私人發展項目，香港大學委聘的顧問向有關工程承建商發信或作出提示，屋宇署並沒有參與。由於地盤欠妥事項並不會構成即時危險，因此根據《地盤監督作業守則》，項目註冊結構工程師及註冊岩土工程師無須向屋宇署報告。

香港大學回覆指，項目團隊會繼續與相關顧問和承建商密切跟進，以確保所有工程符合所要求的標準。（梁鵬威攝）

港大指一向嚴密監督工程的施工情況和進展，並與附近居民積極保持溝通及回應意見。項目團隊會繼續與相關顧問和承建商密切跟進，以確保所有工程符合所要求的標準。

記者曾向保華查詢，但至截稿前都無收到回覆。

涉事的承建商保華建業是香港一間大型工程公司，承建多項政府工程。（梁鵬威攝）

保華疑陷財困 近月遭追巨額欠薪欠債

蒲飛路校園地盤並非首次出事。2023年6月，該地盤發生起重機傾側事故，現場相片顯示，起重機失平衡，離地向前傾斜約45度，控制室外一名工人慌忙走避，另一工人則雙手抓緊吊臂機欄杆。事件中無人受傷，港大發言人當時稱，已要求承建商交報告。

約30名工人5月25日於安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

涉事的承建商保華建業承建多項政府工程，但近日疑陷入財困。今年5月，保華承建的安達臣道居屋項目「朗然」，有多名地盤工人追討欠薪，有工人估計總數約千萬元，勞工處亦證實收到相關求助。同月，保華相關公司被四間公司入稟，追討合共730多萬元。

7月15日，有路政署外判工人指過百人諸保華拖欠工資，有人手持寫上「有汗出，冇糧出」的紙皮有人到勞工處追薪。（讀者提供）

至7月，再有路政署外判工人指過百人遭保華拖欠工資，更稱有人自4月起無出糧，已向勞工處求助。

蒲飛路校園由五座主要建築物及綠色空間組成，分三期發展，預計總建築樓面面積為十四萬六千平方米。前期工程於2020年第四季開始，預計於2025年分階段竣工啓用。