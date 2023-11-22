亞洲物流航運及空運會議吸引2000參加　展示物流機器人AI數據系統

「亞洲物流航運及空運會議2023」(ALMAC)昨起（21日）一連兩日舉行，主辦機構貿易發展局指本屆ALMAC有近80位航運、空運、物流及供應鏈的專家及行業翹楚親臨會場，吸引來自36個國家及地區合共超過2,000名與會人士參與，分享行業最新形勢，探討未來發展機遇。



在會議期間，接近100家參展商展示全球領先的物流及供應鏈方案，其中首次舉辦的Logtech Salon展示適用於物流行業的機器人、人工智能系統和數據系統，有助業界了解行業創新和科技的發展及應用。



首次設立的Logtech Salon展示適用於行業的機器人、人工智能系統和數據系統，有助業界了解行業創新和科技的發展及應。（貿發局提供圖片）

今屆會議主題是「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，行業巨頭在會議上帶領與會者探討環球供應鏈的挑戰和潛力，以及企業如何透過供應鏈變革及創新，在當前的經濟環境下，有效推動業務增長並促進可持續發展。

今屆會議亦新增三個工作坊，分別是有關「環境、社會和管治(ESG)」、「電子商貿」，以及「青年培育工作坊」，不同界別的業內人士為與會者分享最新的最實用資訊。

業界代表深入探討即將實施的碳稅和其他ESG措施所帶來的影響，以及「3D」——減碳 (Decarbonisation) 、數碼化 (Digitalisation)、 去中心化 (Decentralisation) 如何為企業帶來下一浪可持續發展的機遇。