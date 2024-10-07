退休漢FB私人帳戶發煽動帖文　官指網上言論能激發矛盾　囚16月

退休漢4年前於在其Facebook私人帳號帖文著：諗吓點樣殺林鄭，引來18名朋友留言，並有人回應「隊冧佢」。退休漢2年後遭「朋友」舉報後被捕，早前被裁煽動罪成，案件今（7日）在區域法院判刑，法官陳廣池指被告帖文激發矛盾，產生煽動效果，令人愈講愈興奮，愈想認真諗一諗，內容更是針對本港公權力的代表人物，即時任特首林鄭月娥，判被告入獄16個月。



被告潘德恕，63歲，退休人士，被控於2020年2月4日，在香港非法煽惑他人士非法及惡意地導致林鄭月娥女士身體受嚴重傷害，意圖使她身體受嚴重傷害。

被告潘德恕在其facebook私人帖號發帖，被控煽動罪。(朱棨新攝)

官斥被告無悔意

陳官判刑時批評被告毫無悔意，又反問被告回應留言時曾稱：「幫手籌一支曲尺，一支來福各50飛子彈」時，有否想過屠龍小隊前往台灣軍訓及製造炸彈，又指不少人迷失於社會氛圍，因網上輿論而激發行動，其煽動效果不言而喻。

人性會因政治氣圍而改變

陳官又稱，被告名字有「德恕」二字，惟帖文看不見他有德或恕，但從被告求情信所見，不難看出被告本性善良，又謂人性會因政治氛圍而改變，慨嘆不少白紙一般的青少年，受政治推手和域外政治團體煽惑，從而對抗政府，部分人更曾任消防員和醫生等職業。考慮到被告肺部驗出血塊，審訊時又承認大部份案情，囚他入獄16個月。

被告在其私人帳號下發帖

控方案情指，被告於2020年2月4日在Facebook發出內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」。該帖文設定為「私人」，他有18名朋友和被告合共43個回覆，其中14個是被告的留言，包括：「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一枝曲尺一支來福各50飛子彈，唔該」。有朋友回覆該帖文稱「唔好，祝佢千歲千歲！仲要話受罪」。被告再回覆：「頸下癱瘓方可制止佢作惡，隊冧佢方便啲」。

朋友兩年後舉報並附被告帖文

警方2022年4月20日收到一個名為<@Sam Chan>報案，並附有被告帖文的截圖。被告同月27日被捕，他承認曾發布帖文和留言。他指2020年沒有工作又遇上疫情，故上網「吹水」及「亂嗡」，又指其平台大多數是較為年長的人。辯方在審訊時亦補充，被告的留言沒有實質可行建議，都是玩味性質，並不實際，但法官並不接納。

案件編號：DCCC 1017/2022