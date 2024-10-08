主婦涉虐4歲女兒　辯方指女警普通話不標準　搜身時要被告脫光

豪宅家庭主婦涉虐待4歲的親女，致女兒倒臥家中，一度須留醫深切治療部，審訊今（8日）在九龍城法院續。辯方指，被告當時在醫院情緒激動，曾「叩頭撼地下」要求見女兒和了解其情況，又指拘捕女警的普通話並不標準，故被告未能明白女警拘捕和警誡時的說話。辯方續指稱，女警和另一女同僚在警署內，要求被告一絲不掛地接受搜身及「跳上跳落」，兩人並拍被告臀部後竊笑。女警一概表示不同意。



女被告Z.A.L.（38歲，家庭主婦），今否認兩項虐兒罪。她被控於2024年3月17至23日，在九龍城沙浦道某單位虐待4歲女童X。另被告持有香港身份證，今以普通話應審。

女被告Z.A.L否認兩項虐兒罪，案件今在九龍城法院續審。。(資料圖片)

女警庭上以普通話覆述警誡說話 遭辯方糾正發音

負責拘捕的女警李福英今接受辯方盤問，提及本年3月23日接報到達醫院後，先向醫生作出調查，了解到X身上有多處瘀傷，李遂有理由相信X遭受虐待。李之後向被告作調查，並承認當時未就她和被告的一問一答紀錄在紀事冊中。李又指在查看被告身份證後，發現她於2021年9月才來港，但不同意被告聽不明白廣東話的說法。

辯方質疑，李早在和醫生交談後便對被告有合理懷疑，何不一開始就向被告作出警誡，反而對她作一問一答形式的調查後，才宣布警誡和拘捕，李解釋要先了解X傷勢如何造成。

李之後在庭上應辯方要求，以普通話覆述案發時對被告講述的警誡說話。期間，辯方不時打斷李的說話，以糾正其普通話發音，包括「警署」、「軍裝」、「拘捕」、「虐兒」等字眼，質疑被告或未能明白李的說話。李則稱她之後有為被告安排普通話傳譯員，辯方聽罷質疑李當時已知道被告聽不明白才會作出此安排，李不同意。

辯方指女警要求被告一絲不掛地接受搜身 女警否認

辯方另提及，李在警誡時提及X的陰部附近有瘀傷，但醫生檢查後未在該處發現任何傷勢，而事實上X陰部陰近有一個胎記。李表示不清楚，指當時醫生的確是這樣說的。

辯方續指，被告當時在醫院情緒激動，一見穿著白色衣服的人，便跪下「叩頭撼地下」，導致頭部泛紅，不斷稱想見女兒及查問其情況。辯方又指，被告的一名男友人亦身處醫院，向警員表示被告不懂廣東話，表示他可幫手翻譯，但李及另一名男警知道他非X的爸爸後，便要求他離開。李一概表示不同意。

此外，辯方指被告當日在警署一間房間內，遭李及另一名女警要求一絲不掛地接受搜身。她們亦指示被告跳上跳下等，又曾拍被告臀部後竊笑，李不同意。

案件編號：KCCC 787/2024