豪宅主婦涉虐4歲女兒　警問女童瘀傷從何來　被告稱生氣才這樣做

豪宅家庭主婦涉虐待4歲女兒案，今午（7日）在九龍城法院續審，在醫院拘捕被告的女警供稱，醫院調查發現女童身上有多處瘀傷，包括左右後腦、四肢及陰部附近等，她問被告女童的傷勢來源，她指被告警誡下指女童曾在樓梯摔倒，又自認曾用拖鞋打女童，及將女童推向櫃，又稱不是有心，一時生氣才這樣做；被告在庭上聽罷曾一度情緒激動指女警講大話，需休庭片刻。辯方則反對相關招認口供呈堂，指被告當時狀態不宜接受調查。



女被告Z.A.L.，38歲，家庭主婦，持香港身份證，她否認兩項虐兒罪，指她於2024年3月17至23日，在沙浦道御豪門某單位虐待4歲女童X。

被告ZAL在九龍城法院否認2項虐兒罪開審。(資料圖片)

女童X被送到伊利沙伯醫院，並曾一度入深切治療部。（資料圖片）

女傭只認曾被批評衞生程度不足

辯方律師下午盤問女印傭，指女印傭曾被投訴未有看管好孩子，導致他們四處跳時弄到「瘀晒」，女傭否認說法，但承認曾被投訴衞生程度有不足，及被批評在廚房玩手機。印傭又同意她被聘用時，認為她會在短期內被辭退，若她在短時間內離職，又未能向新僱主提供合理的理由，將不利於找新工作。

辯方質疑日日打非事實

辯方另質疑，印傭未有拍下被告打X的畫面，和警方亦只是說有一兩次見到被告犯案，故所謂「日日打」非事實，印傭不同意。辯方再指印傭從未向警方講述被告怎樣打X，質疑她案發時只是聽到有斥責小朋友的聲音，便推測被告在打X，印傭同意。印傭其後在覆問下，又稱以她「所見所聞」被告有打X。

被告曾認一時生氣有打女

女警李福英供稱，當日收到指示前往醫院處理一宗思疑虐兒案件。她在醫院的會客室內拘捕和警誡被告，問被告X身上多處瘀傷的出處，包括左右後腦、右肩膊、胸口、兩側盤骨、左前手肘、右手臂、雙腳、背部、臂部及陰部附近等。被告稱部分瘀傷是X在樓梯摔倒造成，部份則是她用拖鞋打X，及將X推向櫃造成，被告並稱：「但我不是故意的，我一時生氣才這樣做」。

被告錄口供時情緒穩定

李之後為被告補錄口供至記事冊，並將她押解至警署，指被告自願下簽署羈留人士通知書。李指被告當時神色凝重，情緒低落，但錄取口供時情緒穩定，強調警方在調查期間未有威嚇或利誘被告。

被告庭上情緒激動指女警說謊

李作供期間，被告一度情緒激動，邊哭泣邊指控李庭上說謊，一度需要休庭平復情緒。辯方則反對相關招認呈堂，指被告當時的身體和精神狀態不宜接受調查，又指警員期間曾侮辱被告。

案件編號：KCCC 787/2024