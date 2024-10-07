童樂居虐兒案｜34員工被捕33人罪成 最高判囚64個月
撰文：陳蓁誼
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童樂居虐兒案經過近3年審訊，警方今日（7日）對案情作出總結，34名被捕34員工中，有33人被裁定「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「普通襲擊」罪名成立，其中31人被判囚4星期至64個月，其餘兩被告被判180小時社會服務令。
被控256項虐兒及通襲擊罪
警方指，在2021年12月至2022年3月期間，被捕人被落案起訴共256項罪名，包括254項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪及兩項「普通襲擊」罪，分別在九龍城裁判法院及區域法院審理。
經過接近三年的審訊，當中21名被告人早前被裁定共84項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名成立，分別被判囚4星期至30個月，其中1名被告則被裁定「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名不成立。
2被告判180小時社會服務令
警方又指，其餘12名被告今日（7日）在區域法院就早前被裁定成立的160項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪名及兩項「普通襲擊」罪名作判刑，10名被告被判囚6至64個月，2名被告被判180小時社會服務令。
警方強調，重視所有傷害兒童案件，任何人士干犯相關罪行，一經定罪，最高可判監禁10年。
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