警司陸振中涉非禮危駕　警長見同袍陪被告離開後　隻手包到似豬蹄

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（8日）在區域法院續審。有「光頭警長」之稱的劉澤基供稱，在晚宴上見被告喝了至少6杯酒，後在同袍陪同下離開。劉又稱，他見到一名同袍的手「包到豬蹄咁」，劉問該同袍何事，同袍回答：「唔想講。」



劉又稱，他見被告銀包車匙等仍在車，便為他保管並帶返警署，但被告把自己反鎖辦公室，亦不接電話，他便「攝」紙通知被告。後來見被告步出辦公室時面帶點紅，狀似沮喪。



有「光頭警長」之稱的警長劉澤基稱，當日晚宴上見被告陸振中最少喝了6杯啤酒。(陳曉欣攝)

被告陸振中。(朱棨新攝)

劉澤基稱他見到督察蔡文浩(圖)坐在石壆，隻手包到似豬蹄，他問蔡發生何事，蔡說：「唔想講。」(資料圖片)

被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告主動提出要找數稱夠皮

控方證人警長劉澤基供稱，在7月15日稻香酒樓歡送總督察黃燦熊的晚宴上，劉見到被告飲了至少6杯啤酒。被告約10時拿出信用卡主動稱他會找數，又說：「話佢夠皮，要走喇。」劉眼見被告有些少許醉意，隨後3名同袍陪同被告離開，劉繼續留在酒樓。

見蔡的手包到似豬蹄

劉稱，他近10時半收到電話需要支援，劉到達牽晴間停車場車閘後，見到有同袍站在被告座駕旁邊。X稱擔心劉被人認出，叫劉離開。劉又指，他見到督察蔡文浩坐在路邊石壆，「成隻手包到豬蹄咁」，劉問蔡何事，蔡只是嘆氣，稱「唔想講」。劉續稱，他在凌晨12時得知被告已返回沙頭角警署。

被告的車沒電而開不動

劉供稱，有停車場保安指被告的車阻路，劉致電被告但無人聽電話。劉指，被告的銀包和車匙在車上，他上車嘗試駛走車輛，但因車子沒電而開動不了。劉稱，他打開銀包見到被告的委任證在裏面，劉遂取銀包和車匙回沙頭角警署給被告。

被告離開辦公室時攬住黃狀似沮喪

劉供稱，他在凌晨2時到警署，在被告辦公室門外見到總督察黃燦熊及一警長，兩人稱房門已鎖上，不斷敲門也無人應，被告也不接電話。及至凌晨3時許，他們寫紙仔攝在門底提醒被告到報案室取回車匙和銀包，紙仔隨即被抽走。被告其後開門攬住黃，面有點紅並狀似沮喪。劉交代被告需在翌日駛走其座駕後便後離開。

另一警長有為被告付的士車資

另一證人警長張國輝（音譯）供稱，被告當晚約11時半乘的士返沙頭角警署，被告沒錢，張代付車資。張形容，被告當時步履「漂」，身有酒氣。

案件編號：DCCC137/2023