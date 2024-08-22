警司陸振中涉非禮襲擊下屬　辯方指事主疑包庇違規警　望被告求情

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，辯方今(22日)繼續盤問女事主X時，道出辯方案情，指被告當晚與X及另兩名男督察晚飯時，3人提及沙頭角警署有警員涉缺勤等遭調查，3人擔心調查會揭發他們曾隱瞞及包庇違規警，如調較閉路電視及時鐘等，又提到有其他警員亦涉其他違規事，希望被告能代他們求情，令大事化小，惟被告拒承諾幫忙，僅稱日後再商議便稱不適離開。X否認說法，但稱知道邊界總區有調查違規事件，而非由沙頭角警區負責。



被告被控7罪涉3名事主

被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中案發時是沙頭角分區指揮官。(朱棨新攝)

辯方指3事主晚飯提工作辛酸

辯方在庭上道出案情時指，2022年7月15日被告與3名事主等人晚飯，X與兩名男督察蔡及賴談及工作的辛酸，被告稱他或較嚴厲，但想他們進步，望大家上下一心，執行禁區開放計劃。

3人涉隱瞞違規事令警員獲加班費

三人遂向被告提及沙頭角警區有警員遲到早退，包括特遣隊成員在農歷新年時未有上班，因違規被調查。三人則隱瞞違規事件，令違規警員獲批加班費，亦安排調較警署內的閉路電視和時鐘的時間。

亦有警帶友到禁區划獨木舟

他們亦有向被告透露，有上級警員帶朋友到禁區內划獨木舟，三人安排警員把獨木舟從警員康樂中心移走；亦有上級警員帶私人狗隻到警署內外遊玩。

大律師鄭明斌(右)道出辯方案情指，3名事主當日曾向被告提及他們曾涉包庇違規警。(朱棨新攝)

3人怕被指包庇及疏忽職守

他們又提到，為避開違規同事日後供出事件，因此被調查的周姓警長和鍾姓女高級警員被安排放長假，直至退休，讓他們不用落口供。三人續表示，因初級警員被召到邊界總區落口供，擔心事件繼續調查，會揭發三人都違規，涉隱瞞包庇和疏忽職守。

想被告幫手求情小事化無

他們又指，被告和時任新界北指揮官曾正科相熟，望他可幫手求情，大事化小，甚至小事化無。被告起初表示需消化事件，未再和三人討論該事。

被告拒承諾幫忙並先行離去

三人其後求被告承諾幫他們化解事件，被告拒絕承諾，又指事件可能引伸公職人員行為失當，著他們下星期到其辦公室再商議。被告其後表示身體不適，要先行離開。X一概否認，但稱她知道邊界總區負責調查違規事件。

X指阻被告危駕時覺命在被告手

另外，X今早作供時再講被告涉危駕和襲擊的事。她指她為阻止醉酒的被告開車時，被告曾捏其左手手腕、右邊膊頭和腰。她形容：「好痛，真係好痛…喊咗出嚟。」又叫被告：「唔好。」

她一度離開車廂，其後再和賴文顯登上車，被告開車至停車場的閘口才停下。X稱她曾打開車門，但車門鎖上。她形容當時：「條命在被告手上...如果佢做可怕既事，我條命可能無咗。」又指她當時不知所措。

案件編號：DCCC 137/2023