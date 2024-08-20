警司陸振中涉非禮襲擊下屬　再被問殘廁事　女事主咆哮：精神虐待

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，女事主X今（20日）在區域法院繼續接受辯方盤問。X講及被告涉危駕並襲擊同袍前，喝醉並打算開車，X等人見狀遂阻止。她強調身為警員，必須阻止被告醉駕，若他「撞死人」她亦會覺良心過意不去。辯方之後又再問X殘廁被非禮的事，X失控咆哮謂：「點解你成日都講殘廁！我唔想再講殘廁….你想我唔指證佢（被告）之嘛，你係咁精神虐待我！」因X情緒激動，法官遂提早休庭。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

被告陸振中案發時是沙頭角分區指揮官。(朱棨新攝)

X曾獨力扶著酒醉的被告

女事主X今作供時，講及出席2022年7月出席的飯局，被告、督察蔡文浩和賴文顯都有出席。她當晚從同僚間聽聞被告喝醉，但被告想自己開車，拒別人接載，X等遂阻止被告開車。蔡前往取車，X和賴則扶著被告，期間賴不見人，由她一人扶被告。

身為警察須阻被告做錯事

辯方大律師鄭明斌問，X之前遭被告非禮，當時會否害怕協助送被告回家，X指當時未有想到非禮事件，又指若被告醉酒開車，恐怕被告會撞死自己或他人。X強調她身為警察，目睹被告將做錯事，必須上前制止。

擔心被告醉駕撞死人

辯方續問為何X要參與送被告離開，X強調被告醉酒駕駛，恐怕會撞死他人，並稱：「係人命呀.....我點賠返條命俾人？良心唔會過意得去，我要每晚合埋眼訓得著，先係一個好警察。」

X指被告當時發酒癲

辯方再問殘廁非禮事件，X即變得激動，咆哮謂：「點解你成日都講殘廁！我唔想再講殘廁…你想我唔指證佢（被告）之嘛，你係咁精神虐待我！」由於X庭上嚎哭，法官因此休庭片刻。X再作供時又指，被告當時「發酒癲」，不肯登上蔡的車，並多番叫人「走啦」。

案件編號：DCCC137/2023