香港藝術節｜歌劇《卡門》最初版本復刻香港演出　周四起可訂門票

香港藝術節今日（8日)公布下年舉辦的第53屆藝術節的節目詳情，下年2月至3月期間，將會有逾1,300位海内外藝術家帶來超過45套節目、逾125場演出及近300項相關的「加料節目」、外展及教育活動。今年是歌劇《卡門》首演及作曲家比才逝世150周年，威尼斯布魯贊恩文化中心夥拍多個合作單位，重現《卡門》的最初版本，復刻1875年首演時的舞台、服裝、場景等經典設計，同時採用當年的宣敍調演唱形式，將這部著名歌劇原汁原味地搬上香港舞台。



門票從10月10日(本周四)早上10時起可供公眾預訂。



香港藝術節今日（8日）公布下年舉辦的第53屆藝術節的節目詳情。（藝術節官方網頁圖片）

香港藝術節協會副主席盧景文表示，期望今年藝術節可籌得約1.5億元的總收入，又感謝而港府透過康文署提供約1,800萬元的恆常資助，佔總收入的22%，加上藝術發展配對資助，有望提供額外20%的收入。

香港藝術節協會副主席盧景文表示，期望今年藝術節可籌得約港幣1億5000萬元的總收入。（藝術節官方網頁圖片）

香港藝術節行政總監余潔儀指，下屆香港藝術節將帶來一連串節目，部分演出利用虛擬實境及擴增實境等科技，部分則向較傳統的木偶與馬戲藝術借鏡。此外，藝術節亦會呈獻一系列受中國和西方古典文學啟發的傑出舞台製作，除了演出，余潔儀亦透露藝術節會主辦一系列「加料節目」，以及大規模的外展及教育活動，令觀眾的藝術節體驗更加豐富。

香港藝術節行政總監余潔儀指，下屆香港藝術節部分演出會利用虛擬實境及擴增實境等科技。（藝術節官方網頁圖片）

香港藝術節表演節目：

歌劇：2025 年適逢《卡門》首演及作曲家比才逝世150周年，威尼斯布魯贊恩文化中心夥拍多個合作單位，重現《卡門》的最初版本，復刻1875年首演時的舞台、服裝、場景等經典設計，同時採用當年的宣敍調演唱形式，將這部著名歌劇原汁原味地搬上香港舞台。

音樂：蜚聲國際的鋼琴才子柯列斯尼科夫即將重臨香港，與音樂總監柏鵬及香港小交響樂團演繹貝多芬的第四鋼琴協奏曲L，獨奏會則會呈獻莫扎特及拉威爾的多首作品。

音樂劇場：日本音樂大師坂本龍一生前與藝術家高谷史郎共同創作的劇場作品《TIME》，是他對生命與時間的最终參悟。舞台如鏡花水月，音樂、舞蹈丶裝置藝術渾然融合，美不勝言。

舞蹈： 雷里耶夫與芭蕾群星之會是2025年城中舞壇盛事之一，集合來自巴黎歌劇院芭蕾舞團、瑞典皇家芭蕾舞團及漢堡芭蕾舞團的當代頂尖芭蕾舞星，演繹一代巨星雷里耶夫與其他編舞家的作品，讓觀眾一睹這位芭蕾舞壇傳奇人物的璀璨舞蹈生涯。

戲劇：為紀念名著《雷雨》發表90周年，中國大師級戲劇導演李六乙，與金像美指張叔平攜手，偕頂尖影視明星胡軍、盧芳、苗馳及一眾實力派演員重新演繹曹禺的曠世傑作，向曹禺和中國戲劇致敬 。

從10月10日(本周四)早上10時起，網站將啟動網上訂票版面，讓公眾透過電腦或手機前往www.hk.artsfestival.org/tc預訂門票。此外，市民亦可於各大演出場地取閱《節目及訂票指南》，並以傳真或郵遞方式訂票, 門票預訂期內，觀眾可享高達85折優惠。

門票將於12月6日早上10時起公開發售。觀眾可透過城市售票網 （www.urbtix.hk） 或致電 (852) 3166 1288 訂票，或前往城市售票網售票處購票。