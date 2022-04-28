「香港藝術節@大館 2022」開鑼　線上推互動數碼藝術體驗

一年一度的「香港藝術節@大館」將於今日（28日）開鑼，節目內容涵蓋音樂網劇、舞蹈影像、與觀眾互動的數碼藝術及音樂體驗。因應新冠疫情防疫安排，今屆活動將多個本於特定場域上演的表演藝術和藝術裝置，擷取核心創作概念，重新構作以線上形式呈現。



於線上播放或推出互動體驗的作品包括：

《活現童話》



著名英國編舞Natasha Gilmore與六十位香港社區素人的舞蹈創作紀錄，另外亦包括英國版本舞蹈錄像。

網上首播時間：4月28日晚上7:30

《我呢一代口琴人》



香港跨年代口琴精英將聯同港產口琴世界冠軍 Cy Leo以網上短劇形式，與觀眾細訴香港口琴威水史。

網上首播時間：4月28日晚上9：００

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《咏嘆調》創作紀錄



國際著名編舞家黎海寧將2014年的舞蹈劇場作品《咏嘆調》的選段搬演至大館戶外舞台。由於大館場地關閉，香港藝術節將作品的創作過程製作成錄像紀錄向觀眾式呈現。

網上首播時間：4月28日

《璃屋》(香港藝術節委約)



《璃屋》是一個特別為大館設計的互動音樂裝置，由作曲家盧定彰、設計師英文瀚和聲音藝術家劉曉江組成的跨界鐵三角一起創作。線上版將邀請跨媒體藝術組合The Collective加入創作，以小屋原來的設計為基礎，建構3D虛擬模型，再透過嶄新的網上形式讓觀眾探索和感受音樂裝置。

網上推出時間：網上互動平台將於4月28日推出

《憩》(香港藝術節委約)



跨界別藝術家盤彥燊，聯同藝術家曲淵澈 、彼得 ‧ 萊納和郭達麟，以網上虛擬場域為觀眾帶來互動觀賞體驗。觀眾可自備暖水袋或將溫水裝進氣球裡，跟從節目指示使用，以構成完整體驗。

網上推出時間： 5月5日

《千花瓣》(香港藝術節委約)



聲音藝術家和作曲家Yana Fortep、新媒體藝術家Liudmila Siewerski和服裝設計師Polina Raudson攜手合作，糅合聲波藝術及器樂演奏、數碼及流動影像， 以數碼藝術及音樂體驗，與觀眾共建心靈洗滌之旅 。

網上首播時間：5月5 日

【活動詳情】

名稱：香港藝術節@大館 2022

日期： 即日至6月6日

網頁: https://taikwun.artsfestival.org

費用：免費

