香港藝術節｜表演形式創新　「藝術外賣」可WhatsApp落單揀show？

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-12 08:00

當新冠肺炎疫情煞停大量大型藝術表演後，有沒有想過原來藝術亦可化整為零，如「外賣」般隨傳隨到？中環大館今日（12日）起一連兩星期舉辦香港藝術節，主辦單位將舉辦六個不同形式的藝術表演，既加入了網上虛擬互動元素，亦有加入近年深受市民歡迎的光影裝置，當中邀請澳門創作團隊，舉辧一個「藝術外賣」活動，公眾透過手機WhatsApp落單，即可自由選擇時間地點，即興欣賞一場疫下快閃演出。

今次參與「藝術外賣」活動的成員，創始核心成員主要來自澳門《老細，藝術有人叫外賣呀！》 團隊，他們今年初在澳門藝穗節中與外賣手機平台合作，透過「藝外賣」形式，只要有人點餐，將餐點送上門的同時，不同類型的表演工作人員化身「外賣仔」，在送抵目的地後在顧客門前演出，形式不拘一格，活動舉辦後在當地大受歡迎，香港藝術節主辦單位近日邀請團隊來港，在中環大館參與表演。

藝術工作者化身外賣仔隨傳隨到

團隊的聯合導演梁順裕表示，今次主要負責統籌活動編辦，加上受到港澳檢疫令影響，團隊只派他與另一名聯合導演古英元，再加上一名技術支援人員抵港，周三（9日）在本港酒店完成隔離檢疫後開始進行綵排，與15組不同藝術界別的本港演員或樂手合作，當中包括無伴奏合唱成員、舞蹈家、歌劇演員、古典樂手、粵劇演員等合共30多人。

他又稱，是次表演形式與澳門有少許差別，澳門藝術外賣跟隨餐飲送上門，本港則悉數在中環大館內舉行，每日同時安排多組不同演出，觀眾透過手機WhatsApp免費落單，再點選心儀表演及地點，便可隨意在大館內十七個指定場地欣賞一個大約3分鐘的演出，形式與快閃街頭表演有點類似，但街頭快閃主導權在表演群組，藝術外賣更傾向由觀眾話事「幾時睇、邊度睇、唔啱睇幾時叫停。」

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演員：有助累積經驗豐富演出

另一名聯合導演古英元表示，新冠肺炎疫情大為影響港澳兩地藝術表演，以往大型表演較多在藝術大劇院或音樂廳舉行，疫情限制人與人社交距離，藝術外賣又重新化整為零，將表演帶到觀眾當下即時感受，相信會是其中一種受疫情而衍生出來的非常態表演藝術方式，未來希望推廣至亞洲其他地區演出。

其中一名「藝外賣」粵劇演員溫子雄表示，當日會在大館內表演一齣大約三分鐘的精華演出《胡不歸之哭墳》，屬於行內必然指定的「考試戲」。他認為在大館表演，能夠讓觀眾近距離感受粵劇做手、唱功的魅力，而且還要在一日時間內不斷演出，極為考驗一名粵劇演員的能耐，尤其在疫情下有助他累積更多舞台經驗，亦希望藉此能夠吸引更多觀眾了解中國傳統藝術精粹，推動行業發展。

大館合共推出六項表演

連同藝術外賣的演出，大館合共推出六項表演，包括標榜與周遭景致互動的光影裝置藝術《在水一方》；透過掃瞄QR code及瀏覽手機短訊解謎的親子定向追蹤遊戲《猜X尋》；在虛擬世界中找尋親的《尋親啓事：探訪由此路進》；透過中港兩地不同舞者的對舞，將互通多封電子影像書信作交流的《兩地書》；以及透過一道門隨機傳送網絡另一端藝術表演的《芝麻開門》，表演時間及詳情可細閱大會節目編排。

香港藝術節行政總監何嘉坤表示，今年加入快閃演出的元素，期望讓公眾在疫情下重新拉近人與藝術的距離，亦指無論是精華三分鐘的演出，抑或以前進行劇院收看數小時的表演，都是一場難忘的體驗。

睇藝術就好似食嘢咁，我唔會餐餐食法國大餐，有時都中意食下牛腩麵，快閃演出就似快餐一樣，都係公眾平日所需的食糧之一。 香港藝術節行政總監何嘉坤

「香港藝術節@大館」為第49屆香港藝術節節目之一，於網上及大館現場雙軌舉行。近百位本地及國際藝術家，將精心打造一系列沉浸式藝術體驗活動，在虛擬與真實間往返體驗。