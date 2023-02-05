「香港藝術節@大館」匯集百多位創作者以創意連繫人心｜何故專欄

2023年2月15至26日，第51屆香港藝術節節目之一「香港藝術節@大館」，來自本港、澳門、內地及歐洲等地，百多位創作藝術家及表演者，將會透過平板電腦、智能手機及應用程式等生活科技，精心製作六個不同類型的節目（其中四個為全新委約作品），公開讓市民免費參與，以創意連繫人心，拉近人與藝術的距離。



1. 《e-Orch一起作樂》│e-樂團嶄新音樂計劃 （香港）

「人人可以玩音樂！」這是香港作曲家梁智軒博士的夢想。

梁博士致力開發平板音樂應用程式「e-Orch」，他將以簡易的平板電腦應用程式，進行創演工作坊及音樂會《e-Orch一起作樂》，讓任何人都可以參與音樂創作和演奏！這次e-Orch音樂創演工作坊，將連續在兩個週末進行。活動首先安排「e-樂團」與專業演奏家呈獻免費的迷你音樂會，讓觀眾有機會與現場樂手互動，共享一起作樂的喜悅。工作坊每天兩節，早上環節為親子專場，下午環節歡迎任何人士預約參加。

2. 《藝術外賣 2.0》│破藝術工作室（澳門）

將以日常手機應用程式，帶來沉浸式逆向外賣體驗，再一次顛覆慣常的觀演關係；當外賣成為一種生活日常，外賣員就是我們生活中最常接觸的「親密陌生人」。他們不單維持我們日常所需，也連結了我們的情感。

《藝術外賣2.0》再一次顛覆觀與演的關係。以逆向外賣的方式，讓觀眾參與到演出當中。觀眾將化身為外賣員，被委託親手把一份神秘禮物送到熱切等待的表演者手中，完成「演出因您而完整」的壯舉！送外賣途中的各種經歷，將會寫入各自的「外賣遊記」篇章中。

3. 《飛魚@香港》│生白劇場（廣州）

《飛魚》從一群沙甸魚在茫茫人海中「漂」的想象開始：沙甸魚到底有多少生活空間的選擇？擠在無人騷擾的暗黑深海中，與一群面目模糊的同類一起終老？還是任性地隨波逐流，到處探險？抑或是躍出海面獻身海鳥去追逐陽光與藍天？沙甸魚是否最終都不能夠改變被捕撈成為罐頭的宿命？人生漂浮，各有選擇，各自精采。

《飛魚》是鍾向霖自2019年開始在廣州發起的社區戲劇項目，從一個簡單的戲劇框架出發，以集體即興的編創形式，融合形體、音樂及文字，貫通歐丁「戲劇人類學」的訓練方法，引導參與者在角色創造中，釋放各具個性的自我表達潛能。鍾向霖將聯同意大利戲劇構作丰翼及丹麥歐丁劇場的嘉露拉娜・彼薩羅，與本地五位協作者及數十位社區參與者，編創一個關於我們的沙甸魚寓言《飛魚@香港》。

4. 《未境作業 · 挫敗之慾》│石頭公社（澳門）、威海默／埃爾伯劇團（瑞士／德國）

石頭公社用了三年時間打造《未境作業 · 挫敗之慾》，將在檢閱廣場設置ZOOM矩陣，集結澳門、瑞士及德國的表演藝術家，以線上線下實時連線的舞台，打破文化標籤的隔膜，在大館檢閱廣場的戶外舞台上，上演一場跨地域、跨文化、跨語言、又無法預計結果的「執生」演出。演出從「蝦碌」帶來的「頭痕」、「濕滯」和「甩轆」中，找到亂打亂撞的冒險快感，讓「挫敗」帶來驚喜！

這次跨文化合作在2020年疫情席捲全球之際開始，劇組人員先克服了在ZOOM進行排練的障礙，其後將計就計，把它變成強大的表達工具，把個人的故事、想法和渴望，投射到大屏幕上的ZOOM矩陣呈現。演出糅合即興戲劇、音樂和生活科技，在線上線下實時同步進行，於2021年澳門藝術節中演出，大獲好評，綻放不同能力的光譜。

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5. 《於無聲處徑相隨》│小珂 x 子涵（上海）

來自上海的當代藝術二人組合小珂x子涵，攜同6位香港表演者，於過去半年在香港及上海開展深入訪談，結集人們的故事與城市記憶，轉化成作品安置於大館的各個角落。誠邀16歲或以上人士，戴上耳機，用耳朵聆聽指示，用眼睛尋找線索，於日暮時分，在大館内靜默潛行，體驗一場有關共情與共生的相聚。一步一腳印，沉默而溫暖。

注意：參加者需要全程步行，建議穿上舒適的鞋子，並於表演期間保持靜默。

6. 《讀音：進山 · 看海 · 未嘗不可》│石磬文化有限公司（香港）

視覺藝術家曾敏富和梁山丹，與本地詩人飲江、關夢南和王良和跨界合作，探討視覺、科技與詩歌藝術的互換關係，以新媒體互動裝置藝術，在全新感官領域下，轉化詩歌成為多媒體的互動裝置，引領觀眾進入全新的詩意想像，重塑無處不在的詩意，讓詩歌聽得到也看得見。

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「香港藝術節@大館」由香港藝術節主辦、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，擁有超過三十年藝術行政經驗的「文化藝術策略師」鄺為立擔任項目經理。所有節目均免費參與。部分節目參與名額有限，需要預約，請關注Facebook、Instagram @hkaf.at.taikwun，緊貼預約詳情的最新消息。

「香港藝術節@大館」預告：

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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