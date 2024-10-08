開鎖公司東主涉虛報資料圖騙擔保特惠貸款　被判入獄22個月

開鎖服務公司東主涉虛報公司僱員強制性公積金供款資料，詐騙銀行批出310萬元「百分百擔保特惠貸款」，早前被廉政公署落案起訴。該東主今(8日)在區域法院承認欺詐罪，暫委法官鄭念慈判刑時稱，詐騙是嚴重罪行，考慮到被告認罪及其他求情因素，判他入獄22個月。



被告黃迦南，55歲，圓力開鎖服務中心(圓力)經營者，承認一項串謀欺詐罪名。

被告黃迦南在區域法院承認欺詐罪，判囚22個月。

案情透露，香港按證保險有限公司於2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，作為政府紓困措施之一，以協助受疫情打擊的中小企紓緩現金流問題。渣打銀行為其中一間參與計劃的貸款機構，在確認接獲的申請符合資格及決定批核貸款後，會將申請轉交按證保險公司作最終覆核及批出擔保。

被告於2020年9月初向渣打銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，並附上虛假的圓力強積金供款通知書作為證明文件，顯示圓力曾為七名僱員向本港一間強積金受託人公司，每月支付19,000元強積金供款。

渣打銀行其後認為申請有可疑，沒有提交按證保險公司作最終審批，圓力亦沒有獲批有關貸款。

案件編號：DCCC 827/2023