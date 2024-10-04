海關再於藍田平田邨拘一男買家　檢2200支私煙

9月19日開始，海關聯同衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期、代號「迅雷」的特別執法行動，打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。今日（4日）關員再於藍田平田邨，截查並拘捕一名43歲男買家，檢獲共約2200支懷疑私煙，估計市值約9,900元，應課稅值約7,300元。



海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關提醒，若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報派發私煙傳單活動。