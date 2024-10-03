海關續打私煙買家　將軍澳藍田秀茂坪拘3男　檢3,400支私煙

9月19日開始，海關聯同衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期、代號「迅雷」的特別執法行動，打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。今（3日）關員分別於將軍澳翠林邨、藍田平田邨及秀茂坪邨，拘捕3名男子，共檢獲3,400支懷疑私煙，估計市值約1.45萬元，應課稅值約1.12萬元。初步調查相信3名被捕男子為私煙買家。



其中下午約5時，關員於將軍澳翠林邨拘捕一名19歲男買家，檢獲1,000支懷疑私煙，估計市值約4,500元，應課稅值約3,300元。據了解，被捕男子報稱任職運輸工人。

海關聯同控煙酒辦，在翠林邨拘捕一名19歲男私煙買家。（海關提供）

至傍晚，關員於藍田平田邨截查並拘捕一名41歲男私煙買家，並檢獲共約1,000支懷疑私煙。

其後，關員再於秀茂坪邨截查並拘捕一名49歲男私煙買家，再檢獲約1,400支懷疑私煙。行動中，關員一共檢獲2400支懷疑私煙，估計市值約1萬元，應貨稅值約7900元。

關員於藍田平田邨截查並拘捕一名41歲男私煙買家。（海關提供）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關提醒，若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報派發私煙傳單活動。