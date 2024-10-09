DSE監考員把英文卷上傳小紅書　官斥守法意識薄弱需小懲大誡囚2周

應屆文憑試女監考員涉拿走英文科試題並上傳到「小紅書」，卻被考評局發現，她被捕後向警方承認想開展網上教學生意而犯法。監考員早前承認違反保密規定罪，案件今（9日）在東區法院判刑。主任裁判官蘇文隆指，被告雖然違法，但當時考試已結束，故未有造成實際不公。惟被告作為監考員違反保密規定，為宣傳其開展補習生意的私利犯案，守法意識薄弱，須小懲大誡，判其囚2星期，罰款5000元。



女被告劉冠希（23歲，前教學助理），承認於2024年4月13日，獲委任為 2024年中學文憑英語科外間監考員期間，未能保密英文試卷III，即聆聽科的試卷。

女被告劉冠希在東區法院認罪，判囚2星期。

考試後犯案未對考生造成不公

辯方求情指，被告在內地就讀小學時成績良好，後來到香港就讀中學，希望日後能成為一名老師，但如今干犯本案將對她能否成為教師構成影響，已付出沉重代價。另被告在考試結束後犯案，行為未有對考生造成不公。被告事後自知愚蠢，亦主動自首及承擔責任。

曾簽保密規定不可公開試卷

主任裁判官蘇文隆判刑指，案中最大的求情理由是被告雖然違法，但對考試沒有造成實際的不公衝擊，她上傳試題時考試己完結。而在考試完結後，所有學生都可以公開討論試題，只是被告作為監考員，簽署了保密規定承諾不可公開試卷，因而犯法。

盡快公布試題為補習生意宣傳

蘇官續指，被告案發時為一己私利，想將試題盡快公布，為她即將展關的補習生意宣傳。考慮到被告年輕，但守法意識薄弱，認為要對她小懲大誡，判其囚2星期，罰款5000元。

考評局經理在小紅書發現有人發布試題

案情指，被告於案發當天在黃大仙區內一間中學任英文科卷三監考員，事前簽署了保密規定，承諾嚴格保密所得資料。考評局助理經理3日後在小紅書上發現，一個名為「Ms.lucy」的帳戶發佈了英文科卷III的試卷，於是報警。

警方在社交媒體找得帖文截圖

警方調查時該帖文已被移除，警方共後從社交媒體找得該帖文的截圖。該用戶自我介紹寫：「香港教育諮詢」、「新來港插班生拔尖補底」，及「監考結束，大家進來看看考的怎樣」，又問大家選擇了「B1」還是「B2」卷等。被告其後向考評局自首，承認管有和控制相關帳戶，因為她想開展網上教學生意。

案件編號：ESCC2041/2024