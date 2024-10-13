單車節2024｜10.13舉行　凌晨1時起分階段封路　115巴士線受影響

今年新地香港單車節將於周日（13日）舉行，大會今日（9日）就交通安排會見傳媒，指大部份路假將由當日凌晨1時起開始封路，其中青馬大橋只封上層往九龍方向，並計劃在上午7時15分重開，其他其他封閉道路會在早上9時起分批解封，終點尖東一帶則會於下午3時半分段重開，封路期間共115條巴士線及15條專線小巴線須改道、縮路、暫停服務或臨時遷站安排



旅發局指今次共6項賽事，預計已有6,000名車手報名，料參賽者及參加嘉年華市民總人數3.6萬人。



新地香港單車節2024將於10月13日舉行。（資料圖片/林靄怡攝）

今次單車節有6項比賽，並設有嘉年華活動，其中最長的「50公里組」路線橫越6區，經過「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道及新增的沙田嶺隧道，和青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。

青馬大橋凌晨1時封上層往九龍方向 料上午7時15分重開

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，大部份路段將於凌晨1時起分階段封路，青馬大橋則於凌晨1時封路，只封上層往九龍方向，並預料上午7時15分重開。其他封閉道路會在早上9時分批解封，尖東一帶道路會在下午3時30分重開，今年打氣區分別在尖沙咀帝國中心對面及九龍香格里拉酒店對出。

新地香港單車節2024將於10月13日舉行。（資料圖片/蘇煒然攝）

警強調封路期間有違泊即拖走

警務處新界南總區交通部執行及管制組高級督察廖偉倫指，青嶼幹線上層往九龍方向凌晨1時起封路，屆時駕駛者由大嶼山出九龍可用下層管道，馬灣居民則須橋面調頭往舊收費廣場方向再調頭落下層，下層管道出口是青馬行政樓迴旋處，駕駛者可用青衣北岸公路及荃灣路往青衣、荃灣、機場及九龍方向，或用汀九橋去屯門、元朗及新界元一帶。

廖續稱，封路期間交通料比平時擠塞，提醒如見有違泊情況，警方會在無警告下，將車拖走。

運輸署高級運輸主任何俊杰則指，封路期間料155條巴士線受影響，包括九巴64條、城巴33條、隧巴31條、龍運26條及新大嶼山巴士1條，以及15條專線小巴路線，都需要分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站措施。

新地香港單車節2024將於10月13日舉行。（資料圖片/廖雁雄攝）

他料部份路段會因封路，交通將會較平時的星期日顯著擠塞，包括青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙咀方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、佐敦道以南及海港城附近的廣東道路段。

何呼籲市民應及早計劃行程以免延誤，並盡量使用公共運輸服務，如需前往西九文化區、機場快線九龍站或出入境口岸，包括西九龍站及中國客運碼頭，應預早計劃行程。