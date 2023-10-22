單車節｜慈母每日急踩單車載愛女返學　今日慢踩公路共聚天倫

香港單車節2023今日（22日）舉行，當中設有「家庭單車樂」活動，主辦單位新鴻基地產贊助了11個居住過渡性房屋「同心村」的基層家庭參加，一家大細在尖沙咀梳士巴利道繞圈，共享天倫之樂。



有參與活動的母親表示，平日每天都會踩單車接載女兒返學，今日的感受與別不同，「但時間比較趕，今日就好輕鬆、好開心」，相信活動有助增加親子之情。



參加活動的羅太（右2）指，今日第一次踩出公路，感到十分特別以及開心。（鄧宇詩攝）

一批來自「同心村」的基層家庭，今早參與「家庭單車樂」活動，他們可以在30分鐘內於尖沙咀梳士巴利道繞圈，共享天倫之樂。

家庭主婦羅太指，今日第一次踩出公路，感到十分特別以及開心。她又提到，平時亦會踩單車送女兒上學，「但時間比較趕，呢個（單車節）就好輕鬆、好開心。」羅小朋友亦指，對於今日能參與活動十分開心。

來自單親家庭的劉女士與兒子亦是第一次參與大型活動，她表示活動有助增進親子感情，又可以與不同家庭交流，活動對身心有益，希望可以多舉辦同類型活動。

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香港單車運動員朱浚瑋今日亦與爸爸一同參加50公里項目。（蘇煒然攝）

單車選手朱浚瑋與父親闊別多年一齊踩公路

香港單車運動員朱浚瑋今日亦與父親一同參加50公里項目，他表示，自從轉為全職訓練後，已有4至5年沒有與父親參與大型單車活動，很高興今日可以兩父子一同參與，「一路都有帶住爸爸踩，提佢飲水同食嘢，今次目標都係同爸爸一齊完賽。」

朱爸爸亦表示，上一次與兒子一同參加大型單車活動時，他只有十多歲，「好耐無喺香港同阿仔一齊踩單車啦，所以趁單車節嘅機會同浚瑋一齊踩。」

Caption:

1/ 香港單車節2023除了非競賽項目以及公路賽外，亦設家庭單車樂。家庭可以30分鐘內在梳士巴利道繞圈，共享天倫之樂。（蘇煒然攝）

2/ 參加活動的羅太指，今日第一次踩出公路，感到十分特別以及開心。（鄧宇詩攝）

3/ 香港單車運動員朱浚瑋今日亦與爸爸一同參加50公里項目。（蘇煒然攝）