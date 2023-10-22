單車節｜公路賽連環炒車　大會：賽道設計無問題　爭位碰撞常有

單車節2023今日（22日）開鑼，上午舉行的「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」出現連環「炒車」意外。中國香港單車總會主席梁鴻德在下午會見傳媒時表示，意外中有11人受傷，大多為擦傷，他指大會舉紅旗的安排合適，一般前車出意外後車都難以迴避，而且運動員爭位時都有機會碰撞。對於有傷者質疑賽道收窄釀意外，他重申賽道設計與往年相若，並無問題，意外是偶然性。



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中國香港單車總會主席梁鴻德表示，今早50公里及30公里的賽事都很順利，運動員參與時都達預期目標，而今年的安排與以往都係一樣，設安全性距離，沿路每個彎位都有指示及安全設備，賽事前亦有工作人員再巡查一次。

中國香港單車總會主席梁鴻德表示，意外中有11人受傷，大多為擦傷。（林靄怡攝）

「前方一跌後方難避開，非只有香港出現」

他表示，挑戰賽的意外有11人受傷，大多擦傷，意外時車速屬正常，暫未了解是本港車手或大灣區車手。 他又指，意外後舉紅旗的安排合適，一般而言單車比賽出意外易生連鎖式意外，前方一跌，後方運動員難避開，以往國際賽事都有類似情況，非只有香港有這種情況出現。

梁鴻德指， 比賽中運動員如有少許失誤，也有機會引致意外，事發地點是可讓一班運動員同時經過。而雪糕桶在不同賽事也會有，運動員爭位會有機會撞到。被再三問到涉事賽道是否有收窄， 他指設計與以往幾年大同小異， 認為今次意外是偶外性， 並非設計有問題。

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意外為「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」，上午11時許，單車手踩至尖沙咀麼地道66號時，發生單車連環相撞意外，至少11人受傷，當中4人情況嚴重、7人穩定。