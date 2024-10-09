公屋聯會倡社區閒置隔離設施改青年宿舍　家有初生家庭首置獲減稅

《施政報告》下周三（16日）公布，公屋聯會今日（9日）就房屋政策提倡十項建議，包括為0至3歲初生嬰兒家庭，及18至45歲青年首置提供寬減從價印花稅措施。另外，聯會指，部份閒置的社區隔離設施，可改建為青年宿舍及旅舍，以協助年輕人的住屋需要。



公屋聯會表示，今年的《財政預算案》，放寬了從價印花稅的稅階，為不少置業人士減輕了置業的成本，建議政府進一步考慮針對「家有初生」的家庭，如有 0至3歲的初生嬰兒家庭，提供寬減從價印花稅的措施。

聯會舉例，以購買一個約 500 萬元的私人樓宇單位，從價印花稅須繳付約 12.5 萬元，建議有關家庭可獲減免一半的應繳稅款，從而加強鼓勵生育。同時可考慮讓年滿 18至45 歲的青年，在購買單位時可獲寬減從價印花稅，擴建置業階梯。

倡增加「白居二」配額 調高一人申請配額比率

至於協助青年置業方面，公屋聯會提倡可把部份閒置隔離設施改作青年宿舍及旅社，回應本地年青人住屋需求外，也可以增加在香港為數不多的青年旅舍，為旅客提供更多選擇。政府在疫情期間興建了9個社區隔離設施，目前有3個已改裝重用，但其餘6個仍處於閒置狀態，更需支付管理費用。公屋聯會常務委員胡綽謙舉例，政府每年花40萬保養啟德的閒置隔離設施。

此外，聯會亦提出增加「白居二」計劃配額至9000個，同時調高一人申請配額比例，令更多一人申請包括青年，有置業機會。

公屋聯會指，現時出租與出售資助房屋的比例為 70 比 30，建議可考慮在《長策》後的五年期開始，調整至 50 比 50，即出租與出售的比例是相等。另外，聯會亦建議考慮將「長者合戶先導計劃」延展至公屋單位，讓兩名或以上長者親屬可申請合住，互相照應，同時為給予租金寬免。

疫後不少企業難以營運，公屋聯會主席文裕明指，房委會過往會接觸經營有困難的商戶，有時更會提出減租，但並沒有劃一標準決定，建議將安排「制度化」，並由政府統籌跨部門合作管理，推出措施為商戶解困。