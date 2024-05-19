啟德方艙「曬太陽」兩年月花數十萬　李慧琼倡變為國際藝術體育園

啟德體育園即將建成，全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼建議附近的啟德社區隔離設施，變身成為國際藝術體育交流園，讓青年或藝術團體開設工作室推動藝術交流，發揮協同效應「就咁喺度曬太陽，每月都要用幾十萬嘅開支，與其用咁多公帑，不如思考一下活化達至共贏」。



啟德方艙「曬太陽」多時 李慧琼倡變身成國際藝術體育交流園

方艙社區隔離設施落成後從未使用，民建聯九龍城支部今天（19日）舉行記者會發表規劃建議，認為應善用方艙用地，建設國際藝術體育交流園，將現有的3000個組裝合成房間，改造成六大區域，包括青年文創區協助創業，提供場地設傳統手工業工作坊、水上運動中心、歷史展覽館等，可展出與舊啟德機場的相片、影片及模型等。

李慧琼說，香港是中外文化交流地方，惟過去受多方面限制，例如租金、埸地、人才等挑戰，不少年輕人都感覺香港找地方創業空間受制約。內地多地都設有藝術創意交流區，受當地市民和旅客歡迎，李慧琼說雖然本港都有類似園區，但各項設施配套仍有不足，既然目前啟德方艙用地閒置多時，「喺度曬太陽一段時間」，應該將它規劃和重新發展，建立成為一個適合國際體育藝術交流的園地，形容正好配合港澳辦主任夏寶龍提出的「無處不旅遊」概念，亦有助與啟德體育園發揮協同效應，刺激本地遊和國際交流。

方艙社區隔離設施落成後從未使用，民建聯九龍城支部今天（19日）舉行記者會發表規劃建議。（民建聯片段截圖）

李慧琼：就咁曬太陽每月都要幾十萬 不如思考一下活化

李慧琼又說，啟德方艙位處珍貴市區地段，於九龍中心點，同時是核心商業區，有潛力利用作文化、藝術、體育、青年、創業發展，「就咁喺度曬太陽，每月都要用幾十萬嘅開支，與其用咁多公帑，不如思考一下活化達至共贏」。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜建議，將部分方艙社區隔離設施單位改造成運動員住宿，推動體育產業化，以免浪費用地，「假設啟德方艙可租借給國際級運動員，他們在啟德體育園比賽後，就剛好可去方艙園區居住，也可藉機會交流。」他相信，明年香港協辦全國運動會部分項目，屆時也需要很多場地，社區隔離設施有很大空間發展。