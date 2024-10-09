手足口病｜本地活躍程度增　兩周多增137人染病　主涉幼稚園小學

衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，本地手足口病活躍程度上升，最新監測數據顯示，院舍及學校爆發手足口病個案於9月28日一周錄24宗、涉及73人、10月5日一周分別錄20宗、涉及53人。本周日（6日）至昨日（8日）的3天已錄得5宗爆發個案，涉及11人，主要集中於幼稚園及幼兒中心和小學。



衞生署衞生防護中心10月9日表示，本地手足口病活躍程度上升。（資料圖片）

衞生防護中心稱，最新監測數據顯示，院舍及學校爆發手足口病個案由截至9月21日一周錄得11宗、涉及47人，增至截至9月28日一周及10月5日一周分別錄得24宗、涉及73人及20宗、涉及53人。

本周截至昨日，過去三天已錄得五宗爆發個案，涉及11人，爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心和小學。

中心指，衞生署幼稚園／幼兒中心和私家醫生診所定點監測數據亦顯示手足口病的活躍程度有顯著上升，今年至今共錄得兩宗腸病毒71型感染個案及一宗嚴重兒童腸病毒感染（個案。

衞生署衞生防護中心稱本地手足口病活躍程度上升。（資料圖片）

中心發言人說，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現小型高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女的健康情況。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。

發言人續稱，中心已向醫生、幼稚園、幼兒中心、小學和中學發信，呼籲他們留意最新情況。學校須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

衞生防護中心已向醫生、幼稚園、幼兒中心、小學和中學發信，呼籲他們留意最新手足口病情況。（資料圖片）

至於遊戲場地管理人應特別注意衞生防護中心發出的「遊戲設施場地的公共衞生建議」，在高峰期舉辦6歲以下幼童的活動時，做好適當的感染控制措施。

衞生防護中心又提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，故酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。要預防感染手足口病，市民應保持空氣流通、保持雙手清潔等。