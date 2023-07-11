保良局嬰兒組21學童染手足口病　介乎半歲至1歲　部份人口腔潰瘍

銅鑼灣保良局嬰兒組爆發手足口病個案，衞生防護中心表示，涉及21名學童，包括15男6女，年齡介乎6個月至1歲。他們自6月27日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹及水疱等病徵。全部病人已求醫，均無需入院。全部病人現時情況穩定。一名受影響兒童的糞便樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。



保良局嬰兒組爆發手足口病。（資料圖片）

一名學童糞便樣本對腸病毒呈陽性反應

衞生防護中心今公布，正調查保良局嬰兒組爆發的手足口病個案。個案涉及21名學童，包15男6女，年齡介乎6個月至1歲。他們自6月27日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹及水疱等病徵。全部病人已求醫，均無需入院。全部病人現時情況穩定。一名受影響兒童的糞便樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。

保良局嬰兒組正接受防護中心醫學監察

衞生防護中心人員已實地視察該留宿幼兒中心，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人說指，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。」