稅務主任遲交效忠聲明被著令退休　官稱合理決定　駁回其覆核申請

政府前年要求公務員簽署擁護《基本法》和效忠特區的聲明，稅務局一名助理稅務主任在呈交簽署的限期當日，才提問如何界定違反聲明等。結果因逾期呈交聲明，公務員事務局以公眾利益為由，著令他退休。稅務主任不服決定，且認為懲罰不合比例，要求法庭覆核局方決定。法官今（19日）下判辭指，稅務助理本有四星期間提出質詢，他卻在限期當天才提出，這不會令限期押後。局方因懷疑他的核心價值，並下令他退休，屬合邏輯的決定，駁回稅務主任的覆核申請，並下令他需支付局方訟費。



申請人王秋明，答辯人為公務員事務局局長。

申請人王秋明要求法庭覆核其被著令退休的決定，但申請被駁回。（資料圖片）

王在限期當天才提出詢問

稅務局於2021年1月底要求王呈交已簽署的聲明，他同年2月25日、即限期當天，致函稅務局，詢問是否必須簽署，和如何界定違反聲明。王其後和稅務局、公務員事務局有書信往來，稅務局等解釋需呈交已簽署聲明的原因。

局方以公眾利益為由著令王退休

公務員事務局於同年8月向王發信稱，會把其個案轉交公務員事務局局長，決定是否著令王退休。王其後呈交已簽署的聲明，惟公務員事務局以公眾利益為由，著令王退休。

王提出詢問不會把限期延後

法官在判辭表明，「限期」是需在指定時間內，完成某一事情。王認為作出查問，便可「按停時鐘」(stopped the clock)，令其簽署聲明的期限不會到期，惟法官認為這看法明顯屬錯誤，限期從沒有推遲。王未有在限期前恰當地簽署和呈交，公務員事務局便需考慮他是否有合理理由。

王似以為可討價還價

王強調他當時真誠作出查問，才會遲交簽署的聲明。但法官指王早已知悉拒交簽署的後果，他在限期前有四星期考慮，他卻於限期當天才作查問，似乎認為該聲明是可以討價還價。以此種種，均可顯示王真誠作出查問的說法，是不合邏輯。而公務員事務局認為王沒有提供合理的理由，亦屬合理。

王的行為反映他拒承認公務員的核心價值

王亦認為著令他提早退休的決定，屬明顯過重和不成比例。法官卻指，該處分或可爭議屬嚴厲，但不認為屬不合比例。公務員未呈交簽署，反映其拒絕接納和履行其職責，以及拒承諾遵守公務員的核心價值。在此情況下，政府嚴重質疑王是否會遵守公務員的核心價值，要他離開隊伍，屬合邏輯的決定。

政府對王失信心才作出決定

此外，王質疑公務員事務局就著令他退休的決定，沒有提供恰當的理由。法官認為，王透過他和局方的書信交往，已知他因未有在限期前交已簽署的聲明，政府對他失去信心，才作出是次決定。

法官因此駁回其司法覆核，並下令王需支付局方訟費。

案件編號：HCAL 1626/2021