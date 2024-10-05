大熊貓安安可可｜林世雄：順利抵港證機場在溫控物流屬世界級水平

中央贈送的一對現名為安安和可可的大熊貓，上周四由四川飛抵本港。運輸及物流局局長林世雄今日（5日）在網誌表示，今次一對VIP（安安、可可）順利抵港，體現航空公司與香港國際機場在溫控物流方面的世界級水平。



他又稱，大灣區內交通網日趨完善，大熊貓所食用的竹葉，已可由廣州使用陸路專車，與香港進行點對點直運。



大熊貓安安、可可早前抵港（運輸及物流局網頁）

香港國際機場符合活生動物運輸標準 可運送多種動物

林世雄在網誌表示，香港是全球首個獲得4項處理特殊貨物CEIV認證的機場，當中包括活生動物運輸（IATA CEIV Live Animals）認證，該認證可運送大熊貓，亦涵蓋貓、狗等寵物，以及馬匹、豹和羊駝等。他表示，香港國際機場符合 IATA CEIV 標準，為全球少數達到此水平的機場之一，引證香港在處理活生動物運輸的綜合實力。

控制中心可監測大熊貓運輸箱的溫度與濕度

今次大熊貓安安可可由四川抵港，由國泰貨運安排及贊助。林世雄表示，當中的嚴密安排包括跨部門、跨機構共90人團隊作後勤支援，2位四川專家與2位海洋公園的照顧員。他續稱，安安、可可乘坐的特製運輸箱長期恒溫約20度，有充足自然光及良好通風，箱內亦設有藍牙裝置，讓控制中心可監測運輸箱的溫度與濕度。

竹葉使用專車點對點直運

此外，大熊貓進食的主糧竹葉亦需要靠內地進口，林世雄指本港大熊貓竹葉主要在廣州從化種植，每日新鮮運抵香港，供港竹葉在上午10時前就會開始運送。他表示，以往竹葉運輸由從化區運往天河區，在廣州東站通過廣九直通車運往紅磡，再轉往海洋公園。但如今通過兩地海關協作，加上大灣區內交通網日趨完善，已可以使用陸路專車進行點對點直運。