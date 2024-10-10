詐騙｜幼童軍參加警方「防騙先鋒章」活動　分享資訊助舅父免中招

幼童軍梁桀朗的舅父使用公眾場所的免費Wi-Fi後，手機資料變成泰文，更收到騙徒的黑客電郵，要求他匯錢到指定戶口；桀朗說，舅父此時突記得他分享的防騙知識，沒有受騙匯款。



桀朗參加警務處與香港童軍總會合辦「積極公民」獎章系列「防騙先鋒章」活動，觀看由警務處提供的影片教材，自學識破假冒身份的詐騙手法和保護個人信息安全的知識，之後與親友分享這些知識，想不到因此令舅父倖免於受騙，成功「打敗騙徒」。



800多名童軍考獲「防騙先鋒章」 需觀看警方提供防騙教材

警務處與香港童軍總會合辦「積極公民」獎章系列，設有三個獎章，其中「防騙先鋒章」已於今年5月推出，而「保護兒童章」及「禁毒章」亦會分別在今年內及明年第一季推出。

童軍總會香港總監黎偉生表示，今年5月起有800多名成員考獲「防騙先鋒章」，教材內容由警務處提供，包括短片和角色扮演等，然後根據成員的學習程度，由童軍領袖指導及進行考核。在4月舉行的導師工作坊有154人參加，他們都完成培訓並獲得導師證書。

警務處與香港童軍總會合辦「積極公民」獎章系列，其中「防騙先鋒章」已於今年5月推出。處長蕭澤頤（中）頒授證書予童軍代表資深童軍黃晉軒（左一)、女童軍黃樂晴（右二）及幼童軍梁桀朗（右一)，童軍總會香港總監黎偉生（左二）也有出席。（廖雁雄攝）

幼童軍梁桀朗：舅父使用公眾場所Wi-Fi收到要求匯錢電郵

蕭澤頤日前頒發證書予三名童軍代表。其中參加課程的幼童軍成員梁桀朗表示，他課餘時觀看由領袖提供的3段影片，自學識破假冒身份的詐騙手法和保護個人信息安全的知識，形容動畫生動有趣。他之後與親友分享這些知識，令舅父倖免於受騙，「打敗騙徒」。

桀朗說，舅父有次使用公眾場所的免費Wi-Fi後，其手機資料變成泰文，更收到騙徒的黑客電郵，要求他匯錢；但因為舅父記得他分享的防騙知識，而沒有受騙匯錢。之後他在幼童軍集會分享例子，指其他同伴都「聽得好入神」，又問他很多問題。

幼童軍成員梁桀朗說，他有與親友分享防騙知識，令舅父倖免於受騙，「打敗騙徒」。（廖雁雄攝）

童軍從角色扮演 反思自己平時或不夠留意身邊事物

參加了童軍10年的黃樂晴在導師訓練工作坊擔任司儀，又通過警方防騙吉祥物「提子」（提防騙子）影片自學最新防騙資訊，認為例子與日常生活息息相關，幫助她悉破騙徒動機。她又提及訓練當中有角色扮演，她扮演受騙者孫女，因為提高了警覺性，成功阻止騙案，反思到自己平時或不夠留意身邊事物。

資深童軍黃晉軒亦分享道，自己透過專題研習，研究由90年代牛奶種菌案到近年JPEX騙案的手法進步，指現在可以從更多途徑，包括網上影片及手機應用程式獲取防騙資訊。他認為受騙的最主要原因是一時貪小便宜，提醒不要以僥倖心態，以為能蒙混過關。他希望日後與其他成員一起辦攤位和工作坊，以推廣防騙資訊。

警務處公共關係部高級督察梁思朗表示，獎章計劃由警方各科親自傳授防騙知識、法律知識予童軍領袖，並提供教材和訓練配套。他稱童軍有龐大的青年網絡，因此希望透過獎章計劃穩固積極公民意識。

香港童軍總會副青少年活動總監（支部）張俊彥表示，獎章計劃為「體驗式」，是鼓勵性質，一般學習3至4小時知識，並完成實習或任務，就能考獲。他指日後將繼續與警務處合作，培育香港青年成為良好公民。