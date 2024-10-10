童樂居案33員工罪成　首7月800宗虐兒　警隊與律政司聯手加快處理

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」，2021年被揭發多宗虐兒事件，當中33名員工被裁定罪成，判囚四星期至5年4個月。事件引起社會關注兒童受虐情況，律政司亦於同年成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，在警方配合下，為較複雜的案件提供「一條龍」服務，縮短案件處理的時間。



警方聯同律政司今日（10日）召開記者會，指小組已處理超過200宗較嚴重虐兒案，包括涉及機構的虐兒案、幼童被虐致死案等。其中一宗在輪候時間較長的高等法院處理的案件，由報案到判刑只需一年便完成。小組成員稱會「人性化地」處理案件，考慮受害人的心理健康情況等，避免其受二次傷害，又形容「唔可以贏咗案件，但輸咗受害人」。



虐兒案近年持續不斷，由今年1月至7月，警方共錄得880宗虐兒案，逾五成為身體傷害，其中超過八成施虐者為照顧或管教人士；逾四成虐兒案則涉及性侵犯。約四成受害人年齡介乎6至11歲，最年幼者未滿一歲。

童樂居虐兒案，經法庭審訊，當中33人被裁定罪成，刑罰最重者被裁定49項虐兒罪成，判囚5年4個月。（任葆穎攝）

童樂居受害者表達能力弱 增搜證難度

以童樂居的虐兒案為例，西九龍總區重案組總督察戴寶兒稱，案中超過40名兒童受虐，警方揭發超過400次兒童被襲擊、虐待、疏忽照顧事件。

她憶述，大部份受害人年幼不太會表達，加上新冠疫情期間涉案者均佩戴口罩，增加搜證難度，警方只好翻查大量閉路電視，最終拘捕34 名女院舍職員，涉嫌向院舍兒童施虐、目擊施虐過程而不作為等，並落案起訴其超過200條控罪。經法庭審訊，當中33人被裁定罪成，刑罰最重者被裁定49項虐兒罪成，判囚5年4個月。

律政司成立專責小組 冀提供「一條龍」服務 縮短案件時間

2021年的童樂居案，引起社會關注兒童受虐情況，律政司亦於同年成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，為較複雜的案件提供「一條龍」服務，縮短案件處理的時間；對象包括未成年人士和精神上無行為能力人士。

戴寶兒解釋，以往警方需時搜證後，才交由律政司決定證據是否足以作檢控；現時成立小組後，警方調査期間便會向律政司徵詢法律意見，加快案件處理時間。家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明補充，小組會每日24小時運作，警方透過與律政司接洽，檢視案件的敏感程度，再決定案件會否由專責小組跟進。

童樂居虐兒案是小組首宗處理的案件。律政司署理高級檢控官歐陽巽𤋮稱，案件曝光後，專責小組的檢控官在兩星期隨即聯絡警隊，持續提供法律意見，在半年內完成調查及提出檢控，可見成功縮短案件的處理時間。

小組已處理逾200宗嚴重個案 報案到判刑最快一年內完成

律政司高級檢控官林曉敏解釋，在一條龍服務下，整個案件的程序會交由同一位案件主管和同一位檢控官處理，檢控官會親自處理法庭工作。小組已處理超過200宗最嚴重、複雜和高度敏感案，包括涉及機構的虐兒案、嚴重性侵犯案、幼童被虐致死案、操縱未成年人賣淫集團案。

她指小組成功縮短案件處理的平均時間，其中一宗在輪候時間較長的高等法院處理的案件，由報案到判刑在一年內便已完成。

她強調，小組不會以成功檢控為重心，並舉例指當局曾接報稱有弱智人士在院舍受虐，惟律政司和警方在小組共同協作下，發現沒有虐兒情況，還院舍職員清白。

避免事主受二次傷害 先處理情緒後搜證

林曉敏續指，小組會與不同社福機構聯繫，「人性化」地處理個案，考慮案情和受害人的心理健康情況等，適時提供保障和支援，包括為其申請屏風、匿名令等，又形容「唔可以贏咗案件，但輸咗受害人」，務求「短時間內做到最好、最符合公義的決定」。

陳幸明舉例，一名青少年社交平台誤交損友後被性侵，一度有尋短念頭，警方拘捕疑犯後，同時徵詢律政司意見，加快搜證速度，使受害人毋須多次錄口供，重提創傷。戴寶兒亦指，會安排專業人士處理受害人的心理困難，才做搜證工作。

警方冀透過舉辦活動加強社會對虐兒的認知。（任葆穎攝）

強報虐兒2026年生效 律政司偕警正準備實務指引

對於《強制舉報虐待兒童條例》 將於2026年生效，林曉敏稱，預計將來會接獲更多同類案，律政司和警方正在準備實務指引，為將來的調查和檢控工作做好準備。警方將來亦會加強培訓，包括加強社會對虐兒的認知和內部培訓。