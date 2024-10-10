登革熱．北上注意｜本港新一周再錄8宗傳入個案　患者均曾赴廣東

衞生署衞生防護中心周四（10月10日）公布登革熱個案最新數字，從上周六（4日）至昨日（9日）的一星期內，衞生防護中心共錄得8宗登革熱傳入個案，所有病人潛伏期內均曾到廣東省，當中5人曾到佛山、2人曾到廣州，另1人曾到訪多個廣東省城市。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會周三（9日）召開特別會議時亦提及，在9月20日至10月3日的兩周內，共錄得13宗傳入個案，當中10人於潛伏期內曾到廣東省。



圖為當局過去於登革熱患者所住地區滅蚊。（資料圖片／鄭子峰攝）

截至昨日為止，本港今年共錄得85宗登革熱個案，包括81宗傳入及4四宗本地感染個案。而去年全年共錄得62宗外地傳入個案。

廣東9月3,000例 本月單周逾1700宗

根據廣東省衞生健康委員會的資料，廣東省過去3個月錄得的登革熱個案持續增加，7月及8月分別為233宗及1,220宗，當中大部份屬本地感染個䅁。

廣東省疾病預防控制中心的資料進一步顯示，該省9月錄得超過3,000宗本地登革熱個案，而過去一周（9月30日至10月6日）再錄得1,764宗本地病例，當中以佛山、廣州、深圳、江門及中山錄得較多個案。

衞生署衞生防護中心公布，本港新增8宗登革熱外地傳入個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

星馬印尼等部份亞洲地區病例增

衞生防護中心指出，根據世界衞生組織資料，登革熱的全球發病率於過去20年顯著上升。去年全球80多個國家及地區，共呈報了逾650萬宗病例和7,300多宗登革熱相關死亡個案，接近歷史最高水平。

而最新監測數據顯示，包括印尼、馬來西亞及新加坡等部份亞洲地方，錄得的登革熱個案較去年同期增加。今年以來，美洲地區更有約1,200萬宗個案為歷史新高，遍及巴西、阿根廷和墨西哥等地。