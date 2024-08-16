登革熱｜粉嶺嘉福邨男居民韶關確診　疑本港感染　曾到煤氣大埔廠

衞生署衞生防護中心今晚（16日）公布一宗在內地確診並懷疑在本港感染的登革熱個案。69歲男患者居於粉嶺嘉福邨福泰樓，他在8月9日起嘔吐，並於8月10日離港和到訪廣東省韶關市，兩日後入住當地醫院，病人的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。



患者潛伏期內沒有外遊，但曾到訪中華煤氣有限公司大埔煤氣廠；他表示過去三星期不曾被蚊叮。他的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。煤氣公司表示，為保障工友健康起見，已安排本周末於大埔製氣廠進行全面滅蚊工作。



粉嶺嘉福邨福泰樓一名69歲男居民確診登革熱。（網上圖片)

內地衞生當局通報病人血液樣本對登革熱病毒呈陽性反應

此宗登革熱個案由內地衞生當局通報。衞生防護中心表示，69歲男子過往健康良好，他在8月9日起嘔吐，並於8月10日離港和到訪廣東省韶關市；在內地期間，他於8月12日出現頭暈及發燒，同日在當地一間醫院門診求醫，翌日獲安排入院接受治療，現時情況穩定。根據內地衞生當局提供的資料，病人的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

中心表示病人居於粉嶺嘉福邨福泰樓，初步調查顯示，潛伏期內沒有外遊，但曾到訪中華煤氣有限公司大埔煤氣廠；他表示過去三星期不曾被蚊叮。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他登革熱個案有流行病學關連。

發言人表示，衞生署正與食物環境衞生署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散。食環署會繼續病媒調查、監測和控制；衞生防護中心正繼續流行病學調查。

中華煤氣有限公司大埔煤氣廠。（資料圖片/黃學潤攝）

煤氣本周末於大埔製氣廠進行全面滅蚊

煤氣公司表示，截至目前，沒有收到有其他於大埔製氣廠工作或進行活動的人士感染登革熱或出現相關症狀。為保障工友健康起見，公司已安排本周末於大埔製氣廠進行全面滅蚊工作，密切監察員工健康狀況，並提醒員工戶外工作時注意防蚊，如發現有任何徵狀須立即通報。

登革熱由蚊傳播。（資料圖片／盧翊銘攝）

本港錄共得4宗本地個案

衞生防護中心人員將視察病人的住所，並會向鄰近居民進行實地調查，中心正積極聯絡粉嶺嘉福邨的住戶以跟進他們的健康情況；同時呼籲曾到粉嶺嘉福邨附近一帶或大埔煤氣廠並出現登革熱病徵的人士，致電衞生防護中心熱線（2125 2670）安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由明日（17日）至8月18日上午9時至下午1時運作，並會由8月19日起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時運作。

中心亦聯同食環署人員於明日下午5時於祥華社區會堂進行健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。中心亦會聯絡當區區議員以協助向居民發放及推廣相關健康資訊。

除上述個案，今年本港錄得3宗本地個案，同時截至昨日（15日），今年本港共錄得41宗登革熱外地傳入個案。