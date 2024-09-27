登革熱．北上注意｜港上周7宗傳入個案　6人曾到佛山1人到過印度

臨近假期，港人北上要注意蚊患！廣東省近月爆發登革熱，本月至本周日（22日），已錄得超過2000宗本地登革熱個案。衞生署衞生防護中心今日（27日）公布過去一周登革熱數字，共有7宗傳入個案，當中6人潛伏期內曾到佛山，另1人則到過印度。



衞生署衞生防護中心今日（27日）公布過去一周登革熱數字，共有7宗傳入個案，當中6人潛伏期內曾到佛山，另1人則到過印度。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生署衞生防護中心指，在本月20日至26日，錄得7宗登革熱傳入個案。其中6人在潛伏期內，曾到廣東省佛山，另一人則到過印度。

截至昨日（26日），本港今年共錄得71宗登革熱個案，包括67宗輸入及4宗本地感染個案；其中輸入個案數字已超過去年全年的62宗。

中心又引述廣東省衞健委資料，指該省過去三個月錄得的登革熱個案有所增加，今年7月及8月分別為233宗及1,220宗，當中大部分屬本地感染個䅁。而本月頭22日，該省錄得超過2000宗本地登革熱個案，當中佛山、廣州及中山佔較多。

防護中心強烈呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。

中心發言人又提醒市民，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。