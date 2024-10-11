東區醫院插錯喉｜病人組織質疑監督失效　責任諉過實習醫生欠公平

公立醫院不足四個月再發生插錯胃喉事件，東區醫院一名76歲男病人胃喉插錯支氣管，院方周四（10日）於記者會多次指是實習醫生看X光片時錯判。病人政策連線主席林志釉今日（11日）指，實習醫生經驗不足，而錯判確認胃喉位置的X光片所帶來風險高，有關方面應研究是否須由較深資歷醫生負責或由他們陪同實習醫生進行：「（東區醫院）似乎發揮唔到監督（實習醫生）作用......計一計實習醫生可能只係實習咗幾個月，年資非常淺，將個責任擺喺實習醫生度唔公平。」



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不足4個月再有胃喉錯插錯肺部事件

繼6月伊利沙伯院有病人鼻胃喉插錯肺部後，東區醫院周三（9日）再有病人被插錯胃喉，兩宗事件均涉及實習醫生，今次事件，院方周四記者會稱護士經聽診及酸鹼測試仍不確實喉管位置，故安排X光檢查，但負責看X光片的實習醫生因經驗問題誤判，以為已插好，導致病人肺部被輸注瀉藥。

林志釉今日在商台節目稱，上次伊院事件後當局成立根源分析委員會並作出建議，包括加強實習醫生相關培訓等，但短時間內再有類似事故，外界不禁質疑：「究竟建議有無人落實？（建議）係咪有用？」

病人政策連線主席林志釉10月11日指，實習醫生經驗不足，而錯判確認胃喉位置的X光片所帶來風險高，有關方面應研究是否須由較深資歷醫生負責或由他們陪同實習醫生進行。（資料圖片）

林志釉提到現時是10月，相信實習醫生是於今年6、7月畢業，質疑上級有否提供足夠訓練，是否經充足評估後，將該項工作交予實習醫生：「（東區醫院）似乎發揮唔到監督（實習醫生）作用......計一計實習醫生可能只係實習咗幾個月，年資非常淺，將個責任擺喺實習醫生度唔公平。」