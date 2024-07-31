求心｜50歲男親自錄音盼好心人給協助：可行返出嚟基本生活已開心

50歲男病人陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，現時在瑪麗醫院留醫情況危殆，急須換心。陳偉豪透過院方發放錄音，期望可以有好心人給予協助：「就算結果係點樣都係我嘅命運，我唔敢有咩期望或者奢望，總之真係可以行得返出嚟嘅，基本生活，可以洗頭沖涼我已經好開心。」



50歲的陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘 20%，目前於同血型及體型病人中位列移植輪候名單首位；圖為陳偉豪與妻子合照。（病人提供照片）

50歲的陳偉豪10歲時確診肥厚型心肌症，20年前因心律不正需要植入心臟除顫器，2018年因間歇出現心臟衰竭，於葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，同時被納入心臟移植輪候名單，並於葛量洪醫院繼續接受跟進治療。

不過，他上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置代替心臟功能，但存在血塊積聚及感染等併發風險，急需與時間競賽，及早接受心臟移植。院方指，心臟移植屬唯一根治方案，病人目前排在心臟移植輪候名單首位。

50歲的陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘20%,目前於同血型及體型病人中位列移植輪候名單首位。（病人提供照片）

陳偉豪在錄音中表示，10歲開始知道有心臟問題，但當時「百厭」不懂照顧自己，也不知應該如何處理。及後在約30歲時於街上暈低，送往醫院治理，當時被指心律不正、天生心肌肥大。直至2017至2018年，醫生指其「心臟發大咗好多」，轉介至葛量洪醫院，終確診心臟衰竭。

他表示，自上年起身體情況越來越差，醫生向其母表示「隨時會死」，令母親感擔心：「我自己瞓喺張床嗰度，任何嘢都做唔到，佢哋都好痛苦，我知道。」陳偉豪指家人住屯門，妻子仍要上班，需從油麻地乘搭的士探望自己，「放假可以輕鬆少少啦，但係每日都係咁樣。」

哽咽指以往與家人逛商場、吃飯：好輕而易舉嘅嘢𠵱家唔能夠再做落去

他提到，以前經常都會與妻子一起吃飯，與家人、姪女放假時逛商場、吃飯，哽咽指「以前呢啲就好似好輕而易舉嘅嘢，𠵱家睇嚟都唔能夠再做落去⋯⋯」

陳偉豪透過院方發放錄音，期望可以有好心人給予協助：「就算結果係點樣都係我嘅命運，我唔敢有咩期望或者奢望，總之真係可以行得返出嚟嘅，基本生活已經好開心。」（病人提供照片）

孫仔日日在電話中說「爺爺加油」：呢世可以同佢哋做家人真係無遺憾

他又形容其孫仔「好得意、肥仔嚟」，天天都會在電話向其講「爺爺加油」，「𠵱家我日日都喺度睇緊以前啲相，姪仔、姪女細個嗰啲相，孫仔細個嗰啲相啊，日日都喺度重複又重複咁樣。」並表示「呢世人可以同佢哋做家人，真係無遺憾。」

他期望可以有好心人給予協助，「就算結果係點樣，都係我嘅命運啦，我唔敢有咩期望或者奢望，總之真係可以行得返出嚟嘅，基本生活，可以洗頭沖涼我已經好開心，多謝大家、多謝社會、多謝醫生護士。」