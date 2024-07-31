求心｜50歲男心臟衰竭危殆　醫管局籲捐遺體器官　亦將向內地求助

醫管局就一名急須換心病人作出緊急呼籲，希望市民積極考慮捐出離世親人心臟，遺愛人間。個案中的50歲男病人上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後已植入輔助裝置代替心臟功能，並存在血塊積聚及感染等併發風險，急需與時間競賽，醫生評估其心臟功能只餘20%， 心臟移植屬唯一根治方案，目前於同血型及體型病人中位列移植輪候名單首位。



男病人現時在瑪麗醫院留醫，情況危殆。醫管局指，由於病人情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。



50歲的陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘 20%，目前於同血型及體型病人中位列移植輪候名單首位；圖為陳偉豪與妻子合照。（病人提供照片）

50歲的陳偉豪10歲時確診肥厚型心肌症，20年前因心律不正需要植入心臟除顫器，2018年因間歇出現心臟衰竭，於葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，同時被納入心臟移植輪候名單，並於葛量洪醫院繼續接受跟進治療。

不過，他上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置代替心臟功能，但存在血塊積聚及感染等併發風險，急需與時間競賽，及早接受心臟移植。院方指，心臟移植屬唯一根治方案，病人目前排在心臟移植輪候名單首位。

50歲的陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室先後皆已植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘20%,目前於同血型及體型病人中位列移植輪候名單首位。（病人提供照片）

醫管局今稱，響應病人及家屬的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。

醫管局又指由於病人情況十分危急，除了積極在本地為病人尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

醫管局發言人強調，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。