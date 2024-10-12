結業潮｜華潤U購傳本月逾10分店結業　剩不足30間　多店貨架清空

本港零售市道持續低迷，繼華潤醫藥集團旗下的華潤堂日前宣布下月8日關閉香港全線分店後，同為華潤集團旗下的連鎖超市U購Select，據了解，亦將有超過10間分店於本月內結業，令U購分店數目由高峰期全港逾百間，將大規模縮減至不足30間分店，即整體大跌七成。

記者今日（12日）分別到天后銀幕街、佐敦文華樓及屯門和田商場分店視察，該3間分店都貼出於本月中旬結業的告示，並正進行清貨大減價，大部份貨架已清空，亦有不少街坊前來掃貨。

大多街坊對U購分店結業，少了一間就近超市購物而感到不便；也有街坊慨嘆本港零售市道愈來愈差，「覺得冇得救」。另有街坊對和田商場的U購分店結業感到驚訝，稱：「全條屋邨得呢一間超市，真係冇諗過獨市生意都做唔住！」



U購位於港島天后銀幕街的分店門外貼出於10月19日最後營業的告示。(梁鵬威攝)

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華潤集團旗下的連鎖超市U購自今年3月起縮減規模，連月都有分店結業。據了解，單是10月，U購共有超過10間分店已經結業或是宣告即將結業，包括已於10月9日結業的荃灣翠濤閣U購、即將於10月16日結業的柴灣漁灣邨分店、及將於10月17日結業的佐敦文華樓分店等。

U購位於港島天后銀幕街的分店門外貼出於10月19日最後營業的告示。(梁鵬威攝)

在疫情期間U購曾經在港急速擴張，擁有超過100間店舖，但隨着經濟下行和消費模式改變，決定考慮將虧損的店舖結束營業。今年3月U購已經削減至57家門店，根據網上資料顯示，現時U購仍有40家門店，連同本月超過10間分店結業後，全港分店將縮減至不足30間，對比全盛時期的分店數目大跌七成。

《香港01》記者今日到訪天后銀幕街分店，可見門外貼有結業通告，指10月19日為最後營業日，店內亦張貼全場貨品六折的告示。下午約3時，逾半貨架已然清空，剩餘部份紅酒、奶類製品、生果等；有零星市民進內購物。

另一間位於佐敦文華樓的U購分店則貼出10月17日最後營業告示，部份貨架以六折清貨。下午約4時，不少市民把握機會購物，有市民甚至用三個購物籃盛載其貨品；店內略為擠迫，現場貨品約有三成清空。

佐敦街坊謝小姐表示，以後要行多5分鐘才能到其他超市購物。（梁鵬威攝）

佐敦街坊謝小姐表示，今日經過U購才得知其結業消息，她平時每星期光顧一次，對其結業略感可惜。她續指，以後要多走5分鐘才能到其他超市購物，「好麻煩，呢到舊區，我哋後生就話可以行多幾步，啲老人家推住輪椅咁點？」

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劉女士則表示，透過「八文樓Facebook群組」知道U購結業消息，於是趁着六折減價到此購物，又指一盒金莎僅70多元。對於結業，她直言：「唔開心，經濟差，影響曬所有人。」她續說，八文樓附近亦有許多商鋪結業，「成條街都無曬啲鋪頭⋯⋯好唏噓。」

街坊胡先生同樣對於U購結業感可惜，「市道咁差，冇辦法，冇得救。」他平日一個月光顧兩至三次，之後或要到奧海城的超市購物。

屯門和田商場U購分店將於10月16日最後營業。(吳美松攝)

此外，記者下午亦到屯門和田邨商場的U購分店視察，店外貼出告示，指將於本月16日結束營業。店內不少貨物有8折優惠，如米類及茶類等產品，有20至30人在選購。大多貨架已清空，部份貨架只餘一至兩行有貨物，部份急凍食品櫃已清空。

街坊李小姐表示，該間U購是邨內唯一一間超市，無法經營下去，可能與經濟不景氣有關。(吳美松攝)

街坊李小姐表示，該間U購是邨內唯一一間超市，無法經營下去，可能與經濟不景氣有關，「你睇下啲舖頭係咁執都知」。她又表示，雖然有8折，但有不少貨品售價仍然偏貴，原本打算抱着「執平貨」心態來U購，但發現價格沒有特別便宜，所以只會買合心意的貨品。

屯門和田商場U購分店門外貼出將於10月16日最後營業的告示。(吳美松攝)

李小姐又指，U購本月初已有結業告示，認為該分店結業會為街坊帶來不便，因為和田邨只有這一間超市，「隔離街市又冇乜嘢買」，日後如果要購買日常用品，需要走十多分鐘到另一條屋邨，對長者來說會比較吃力。

記者今日嘗試訊息聯絡華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、立法會議員李浩然，欲查詢有關U購超市有多間分店結業，但暫未獲回覆。