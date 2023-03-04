01專訪盧寵茂｜BB女芷希換心後臉色好　披露早有東北心臟惜心太遠

出現急性心衰竭、未足周歲的女嬰芷希，去年底成功接受深圳跨境捐贈心臟作移植，並在2月中離開兒童深切治療部，是首位在香港移植內地居民器官的病人。醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪首次透露，在成功在深圳找到心臟捐給芷希前，東北省份也曾有一個合適的心臟，惟最終因運輸時間問題而未能成事，心情一度似「打回十八層地獄」。

盧寵茂近日亦曾探望過芷希，他說十分感動，而芷希現時臉色各樣都很好，亦反應多多，祝福她可以健康成長。



▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼



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一度從開心打回十八層地獄

盧寵茂在訪問中披露為芷希換心細節，由於她只有四個月大，想找到合適心臟極為困難，去年12月初終傳來好消息，在內地有適合芷希的心臟捐出，在東北省份一間醫院，「我們當時當然好開心，說『哎呀』要準備好。但第一想到『慘了』，新冠疫情交通很多阻滯。」要由廣東省外來港，搭飛機要三個小時以上，加上由那間醫院去機場亦要近兩個小時，盧寵茂說：「我們一計時間，基本上是無可能。」因為心臟缺血時間太長，難以確保心臟的質素，故最終未能成事。

大家從原來很有希望，打回十八層地獄變成絕望。不過皇天不負有心人，可能聽到父母的呼喚，再有一次機會。 醫務衞生局局長盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂2月2日曾到兒童醫院探望接受完換心手術的BB女芷希。（政府新聞處圖片）

一個多星期後於深圳覓得心臟

在眾人絕望之際再傳來喜訊，中國人體器官分配與共用電腦系統（COTRS）相隔一個多星期後，再在深圳找到合適的器官。

兩地醫療團隊以及深圳與香港海關因此進行緊急模擬演練，最後成功用了2小時49分將心臟送達香港兒童醫院進行手術，「這是我自己看父母不離不棄的決心，上天給到回應。」

芷希完成手術後進度良好，並在上月中離開深切治療部，而在住院期間，盧寵茂亦到過兒童醫院採訪過她。談到芷希近況，盧寵茂難掩笑容，大讚芷希可愛，臉色各樣都很好，並祝福芷希可以健康成長。

盧寵茂接受《香港01》專訪時形容，芷希成功換心是奇蹟，幸有國家衞健委及COTRS系統的協作才可以成事。（余俊亮攝）

他形容今次事件是奇蹟，見到她及父母時十分感動，因整個過程並不容易，一個四個月大的小朋友在香港可以匹配到心臟移植的機會「可以說是接近零」，今次幸有國家衞健委及COTRS系統的協作才可以成事，「你可以想像如沒有內地捐贈，相信我都不可以探到她，她都可能不在世。」