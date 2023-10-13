前體育專員楊德強任港府全運會統籌辦主任　下周一履任

政府今日（13日）宣布，經公開招聘後委任已退休的體育專員楊德強，出任文化體育及旅遊局轄下的全國運動會統籌辦公室主任，將於下周一（16日）履新。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對任命表示歡迎。



已退休的體育專員楊德強（右）出任全國運動會統籌辦公室主任（資料圖片／梁鵬威攝）

楊德強於1984年加入警隊任督察，1994年轉職政務職系，2016年出任前民政事務局首任體育專員，至2022年10月退休。有了解情況人士指，楊德強在體育界有廣泛人脈，也相當有政治手腕，相信有利推展本港全運會的籌備工作。

楊德強表示，很高興有機會繼續參與推動體育發展的工作，未來兩年多全運會統籌辦將與內地、澳門和香港的相關機構緊密合作，全力辦好2025年全運會。他又指，香港運動員在各項大賽表現高昂鬥志，成績斐然，讓港人引以為傲。此外，啟德體育園的落成，全運會可展示香港以至大灣區舉辦大型體育盛事的能力，希望將來可以吸引更多國際賽事進駐，合力推動體育文化，促進體育專業和產業的持續發展。

全國運動會統籌辦公室主任屬非公務員合約，月薪為27.96萬元，受聘期為期2年半，直接向文體旅局常秘匯報工作，其職責包括領導全運會統籌辦及主理其日常運作，策劃、推展及舉辦在香港舉辦的第15屆全運會，以及第12屆殘運會暨第9屆特奧會賽事。

政府要求合資格人選需具備至少15年行政及管理經驗，並符合六大條件：

1、持有由本港大學頒授的學士學位或同等學歷；



2、具備至少15年行政及管理經驗，當中包括在香港大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位至少10年，如有與體育行政相關的專業經驗更佳；



3、深入透徹了解香港體育政策和體育界的運作模式；如對內地及澳門特別行政區(下稱「澳門特區」)的相關事宜亦有認識更佳；必須熟知國際及／或大型區域運動會和體育賽事，並具備籌辦有關賽事的經驗；曾參與全國運動會(下稱「全運會」)、殘疾人運動會(下稱「殘運會」)或特殊奥林匹克運動會(下稱「特奧會」)更佳；



4、具備國際視野，擅長與體育界別和內地當局、香港及／或澳門特區政府官員聯繫和合作，經常與內地、香港或澳門的(i)有關官員及／或(ii)大型體育機構有事務往來，及具備豐富經驗；



5、 具有實際的領導和組織能力、卓越的策略規劃技巧和敏銳的政治觸覺，並善於溝通和協商；以及



6、精於閱寫中英文，並能說流利普通話、粵語和英語。

