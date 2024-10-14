重陽節｜港珠澳橋珠海塞車　港鐵一度停北上　張欣宇促增口岸疏導

港人北上熱持續，上周五（11日）重陽節假期，連同周六、周日帶來長周末，各北上的陸路關口都大排長龍，上周五港珠澳大橋珠海段一度塞車，港鐵東鐵綫一度要將北行列車的羅湖或落馬洲終點站改為大埔墟。



香港新方向立法會議員張欣宇表示，問題源於羅湖及落馬洲處理能力不足，列車要先在大埔墟清客，以減慢人流到達口岸的速度。他建議政府，短期內可考慮在節日加開高鐵班次，為東鐵綫分流，未來可以考慮實施「一次查驗，合作放行」以提升通關效率，及在北部都會區設立更多鐵路口岸。



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香港新方向立法會議員張欣宇。(資料圖片／盧翊銘攝)

張欣宇今日（14日）港台節目《千禧年代》總結過去周末的北上南下情況時表示，通常關口出現排隊情況，都是在北上時發生，因為內地方關口處理能力對比港方「仲差啲」，放人較慢。

至於南下，同樣情況發生時，內地關口會成為「樽頸」，紓緩港方關口壓力。他又以昨日深圳灣內地口岸區為例，指當地出現車龍，減慢了南下車流，故港方關口處理得較輕易。

談及港珠澳大橋周五出現長車龍，張欣宇認為，與港車北上更為普及有關，至於昨日南下較為順暢，他認為是因為兩地政府作了不少宣傳，呼籲駕駛者分散時間回港，加上南下車道實施新措施，開放貨車通道予私家車行駛，加大了至少五成的通關能力。

港鐵在上周五中午，宣布調整東鐵綫班次，將部分往落馬洲或羅湖列車的終點改為大埔墟站。張欣宇表示，今次調整非因東鐵綫運力不足，而是「口岸處理能力唔夠」，若「班班車滿、四分鐘、六分鐘一班車」將乘送到口岸，口岸「食唔起」，故要在大埔墟先清客，減慢人流到達口岸的速度。

面對現時每逢節日，東鐵線不論羅湖還是落馬洲關口都明顯飽和，張欣宇建議政府短期內可以考慮與內地當局商討，在節日加開更多班次，為東鐵線分流。中期則可考慮實施「一次查驗，合作放行」，及利用更多科技，提升通關效率；長期則要依靠未來落成的北部都會區，設立更多鐵路口岸。