重陽節假期回港人潮｜港珠澳大橋人漸多　港人到珠海玩樂園、買米

重陽節三日連假今（13日）結束，大批北上或到澳門旅遊的港人趕在人潮高峰前回港。有經常到內地旅遊的市民為避開人潮，提早於正午12時離開珠海回港，港珠澳大橋口岸下午回港人流漸多。



市民王先生與太太趁假期到珠海旅遊三天，二人總共消費約1,400元。他認為在內地的物價較香港便宜、食物亦較香港新鮮，「香港啲牛肉邊度得？香港啲山竹牛肉溝魚肉，冇牛肉味。」



根據入境處資料，重陽節三日連假首兩日共有87萬人次港人，經陸路或水路口岸北上內地或到澳門，比去年同期多7萬人次。去年重陽節三日連假共有101萬人次北上或到澳門，料今年相若。

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接近下午3時，港珠澳大橋入境口岸，有市民陸續返港。隨著政府預料的人流高峰點愈來愈近，人流開始逐漸增多，不少市民偕一家老幼，攜大行李箱和「戰利品」回港。

王先生特地在珠海購入黑龍江產的五常大米，指該產品價格只需約100元，又大讚「好好味」。（董素琛攝）

市民王先生每星期都會北上旅遊。他與太太趁重陽連假到珠海旅遊三天，一共花費了約1,400元。王先生認為，內地的物價較香港便宜，食物亦較香港新鮮。他指內地的食物「全部都好味」，又指「香港啲牛肉邊度得？香港啲山竹牛肉溝魚肉，冇牛肉味。」

王先生為避開人潮高峰，特意提早於下午1時離開珠海返港，「今日專登早啲返嚟，如果唔係會食埋晚飯先返嚟。」他又特地在珠海購入黑龍江產的五常大米，指該產品價格只需約100元，大讚「好好味」。

管先生一家四口趁連假到珠海旅遊，整個行程總共花費約4,000至5,000元。（盧翊銘攝）

另有市民攜同一家大細到珠海三天。管先生一家四口趁著連假到珠海旅遊，到訪包括珠海長隆樂園在內的親子活動景點。管先生表示，整個旅程花費的總金額約為4,000至5,000元，以一家四口來算，消費金額仍在合理範圍。

管先生平均每兩星期便會到內地旅遊一次，被問及為何不留港消費，他指是「係性價比嘅問題」，在內地消費可以更低的價錢，購買更優惠的產品。管先生同樣為避開人潮高峰於中午12時在珠海起程回港。約3時到埗的他指，過關時人流不多，等候約15分鐘後便已順通關。

蔡小姐趁重陽節連假到珠海和澳門旅遊，花費約2,000元於酒店和交通。（董素琛攝）

在上周五（11日）離港的市民蔡小姐趁三日連假分別到過珠港和澳門旅遊。她指此行主要目的是去看景點，沒有特別計算消費金額，惟在住宿和交通上花費約2,000元。她曾到訪澳門賭場，笑言：「冇輸到，亦都冇贏到，換咗1,000蚊，keep翻都係1,000蚊。」

蔡小姐指，離港當日人流較多，需等候兩小時方能上車。為能在回港時避開人潮高峰，她提早於下午3時前已入境香港，在關口等待不足15分鐘已成功過關，「我地排一條隊可能前面得兩三個人。」