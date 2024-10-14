孔繁毅料年底呼吸道感染個案開始飆升　籲高危人士提早打針防疫

隨著本港踏入秋冬季節，加上聖誕及新年長假將近，港大醫學院內科學系講座教授孔繁毅表示，預計年底起呼吸道病毒活躍度上升，其中又以呼吸道合胞病毒感染（RSV）和流感需要提防。



孔繁毅指，自新冠疫情後，由於解除口罩令及防疫措施，呼吸道疾病感染有反彈趨勢，流感的季節週期延長多3至4個月，呼籲高危人士及市民提早接種疫苗，做好預防措施。



麥肇敬醫生表示，RSV感染並非「普通傷風感冒」，死亡率及併發症均比流感嚴重，建議高危人士應做足預防措施。（陳蓁誼攝）

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指，大多市民對如何預防流感有一定認識，惟對 RSV 感染及預防方法卻未必十分了解。他表示，自從通關後，香港出入境人數增多，飛機是承載RSV病毒的一大熱點，近日香港亦錄得多宗感染個案，患者多位60歲或以上人士，其中甚至出現死亡個案。

麥肇敬形容RSV 感染並非「普通傷風感冒」，高危人士一旦感染，除會令自身病情惡化，死亡風險亦比健康人士高，故建議高危人士應做足預防措施，儘早向醫生諮詢關於RSV 及流感疫苗接種安排，護己護人。

孔繁毅教授強調，預防RSV的最好方法就是接種疫苗。（陳蓁誼攝）

香港大學醫學院內科學系講座教授孔繁毅指，自新冠疫情後，由於解除口罩令及防疫措施，所以呼吸道疾病感染有反彈趨勢，不止比2018年嚴重，而且RSV及流感個案的傳播週期亦比疫情前出現不同變化。

他又指，由於社區整體免疫力因防疫措施減低，「依家（人體）基本上係冇針對RSV同流感抗體嘅咁濟」，整體免疫力差，最高峰是時每星期爆發過百宗感染，兒童及長者處於非常高風險的環境。

疫後流感季節週期延長多3至4個月

疫情亦改變流感的季節週期，孔繁毅表示，以往通常是「夏天小高峰，冬天大高峰」，由1月開始，最遲4月確診數字便開始回落，但今年自1月中甸踏入流感季節後，整個週期維持約7至8月才結束。另一方面，RSV作為全年皆可感染的呼吸道疾病，也是從春季開始。孔繁毅預測兩種病毒感染或隨時反彈。

RSV的病徵與傷風感冒相似，孔繁毅稱，值得注意的是，RSV不論是在導致患上併發症的機會，或是死亡率都比流感高。如高危人士感染的話，有機會出現嚴重併發症包括：肺炎、竇炎、中耳炎、呼吸困難和脫水情況，患者或需留院接受治療，並接受氧氣療法和管飼法，若情況嚴重，或會導致死亡。

感染呼吸道合胞病毒後 患併發症及死亡率較高

此外，孔繁毅指，8成因RSV住院的成人患者會出現一種或以上的併發症，71.9%患者出現下呼吸道併發症、14.3% 患者出現心血管併發症、15.9%出現其他併發症，如脫水、代謝紊亂；6.1%患者會出現嗜睡等徵狀。而75歲以上的長者感染RSV後有更高機會出現肺炎，而且住院率及入住加護病房的概率比感染流感更高。

孔繁毅繼指，感染RSV後，感染流感的機會將增加逾2倍，如果同時感染兩種病毒，病情惡化及死亡的風險會大幅提升。患有長期病，包括糖尿、心血管疾病、哮喘及慢性阻塞性肺病。其中，哮喘患者染上RSV的話，有約五成機會加劇病情。

心臟科專科醫生張仁宇指，心臟病以及糖尿病患者需要提防感染R SV，以免併發心臟疾病。（陳蓁誼攝）

須一至兩年達至群體免疫

心臟科專科醫生張仁宇提醒，除了慢性病及肺病患者，糖尿及心臟病患者亦要小心，RSV不止會影響呼吸道，亦會影響心血管，例如造成心肌梗塞。而糖尿病患者因長期血糖異常，會影響免疫系統對RSV對抗，除了感染RSV之外，病毒亦會反過來影響血糖控制，導致併發心臟問題。張仁宇表示，自己每星期會聯同呼吸道系統專科醫生去治療數宗受到呼吸道疾病和心臟疾病夾擊的患者，警惕大眾這些情況是非常常見。

孔繁毅強調，「要預防RSV，最好嘅方法就係接種疫苗」。他預測香港或需要一至兩年時間形成群體免疫，令病毒的季節週期模式回到新冠疫情之前，建議市民今月起可開始打流感疫苗，可選擇一次過接種RSV和流感疫苗，如果接種兩種以上的疫苗，需要視乎自己對疫苗副作用的抵抗力去判斷接種時間。至於60歲以上長者接種RSV之前，最好先諮詢家庭醫生的意見。

除了接種疫苗預防流感，孔繁毅又提醒，保持個人衛生也是十分重要，例如勤洗手、均衡飲食、保持運動習慣、打噴嚏時用紙巾掩蓋口鼻等。此外，從社區層面而言，亦應加緊清潔洗手間，電梯扶手以及大門手柄這些多人接觸的地方。