率主要官員打疫苗　李家超籲市民接種：最有效預防季節性流感

隨着天氣預期逐漸轉涼，預料流感的活躍程度或會於年底上升，政府呼籲市民要接種疫苗。特首李家超今早（4日）率團隊一同接種季節性流感疫苗和新冠疫苗加強劑。他指，流感疫苗是預防季節性流感及其併發症的最有效方法之一，呼籲市民盡快接種疫苗，同時建議高風險優先組別人士應適時接種新冠疫苗加強劑，加強保護，減低出現嚴重併發症和死亡的風險。



李家超今日（4日）率領團隊接種流感疫苗（李家超FB）

李家超呼籲市民接種流感疫苗（李家超Fb）

今日到場的主要官員包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、醫務衞生局局長盧寵茂、公務員事務局局長楊何蓓茵、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺、民政及青年事務局局麥美娟、教育局局長蔡若蓮、房屋局局長何永賢及勞工及福利局局長孫玉菡。

二○二四／二五年度季節性流感疫苗接種計劃亦已展開，包括疫苗資助計劃、政府防疫注射計劃、季節性流感疫苗學校外展計劃和院舍防疫注射計劃，為年屆50歲或以上的人士（包括居於院舍的長者）、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員等提供免費或資助流感疫苗。

李家超（中）率領政府高層接種流感疫苗（李家超疫苗）

此外，上述組別人士不論過往已接種多少劑新冠疫苗，亦應適時接種新冠疫苗加強劑，以建立雙重保護。在知情同意下，新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時或分開時間接種。現時在香港使用的新冠滅活疫苗（即科興「克爾來福」疫苗）將於十月三日到期，而疫苗生產商亦確認不會再生產新冠滅活疫苗。市民如欲接種新冠滅活疫苗，應及早預約。由十月四日起，政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃只會提供信使核糖核酸疫苗。市民如想了解更多詳情，可參閱疫苗接種計劃詳情。