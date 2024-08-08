香港金齡藝術節｜過百長者參與30個戲劇、音樂、舞蹈表演

領展「愛．匯聚計劃」贊助的「香港金齡藝術節」今日（8日）舉行啟動禮，由9月25至10月日舉行30個由長者主導的藝術演出、展覽，共有過百名長者藝術家參與，門票於即日起公開發售。



參與首屆「香港金齡藝術節」年齡介乎55歲至86歲。參與的節目有戲劇，如陳桂芬導演執導的《飛越老人院》、無伴奏合唱、舞蹈表演《一、二⋯二個半！》。展覽方面，則有多元視覺藝術展覽 《樂日久長》、攝影展覽《流光無限》等。

勞工及福利局局長孫玉菡任主禮嘉賓致辭，談到政府在長者的衣食住行下不少功夫，但見到有不少有活力有心的長者，不只是追求滿足基本生活，而是有更高的追求。他感謝金齡藝術節讓長者接觸藝術，讓他們在享受藝術中忘記自己歲數。

勞工及福利局局長孫玉菡任主禮嘉賓致辭，感謝金齡藝術節讓長者接觸藝術。（黃浩謙攝）

主辦機構Arts’ Options 藝術總監陳桂芳致辭提到，長者是社會人口最大的一部分，若文化表演缺乏長者的參與，不能稱之為文化。她又稱社會多關顧長者生活條件，但少提及他們的心靈需求，而藝術正是最好的補給品。她指藝術節是由專業的長者表演者演出，邀請全港市民一同觀賞。

主辦機構Arts’ Options 藝術總監陳桂芳稱社會多關顧長者生活條件，但少提及他們的心靈需求。（黃浩謙攝）

領展企業事務董事總經理陳涓涓說，至2019年與「長智戲」劇團合作至今，認為劇團不斷作創新嘗試，如以專業戲劇訓練、而非興趣班形式培訓長者。她又期望能繼續合作，填補社區服務的空缺。

領展企業事務董事總經理陳涓涓期望能繼續合作，填補社區服務的空缺。（黃浩謙攝）

「香港金齡藝術節」將於9月25日至10月6日在石硤尾賽馬會創意藝術中心舉行，門票即日起在Art-mate 發售。