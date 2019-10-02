戲劇教育融入中文科　堅持廣東話授課：更能發揮情感沒有隔膜

近年每談及普教中、粵教中，社會上總會引起不同意見。畢業於香港演藝學院的戲劇科教師胡俊謙，一直以廣東話作戲劇授課，他認為有利學生表達，以及學習所涉及的中文知識；因此在其執教的廣東話戲劇堂期間，不接受講普通話、寫簡體字，「廣東話係我哋嘅母語，係一種優秀語言，點解要摒棄？普教中係反智！」 2019年藝發局藝術範疇代表提名推選活動即將進入競選及投票階段，戲劇科半職教師胡俊謙參與競逐委員席位，期望進一步推動藝術教育，將其融入正規課程。

胡俊謙近年積極將戲劇揉合歷史、中國文學，希望以較有趣味性的方式，加深學生對相關知識的印象。（受訪者提供）

2008年畢業於香港演藝學院的胡俊謙，曾先後於在20多間中小學、大專院校執教。他近年積極將戲劇揉合歷史、中國文學，希望以較有趣味性的方式，加深學生對相關知識的印象。

2013年起，胡俊謙開始到黃大仙區一間小學兼教戲劇科，2017年時轉任半職老師；最近則同時於東區一間小學，執教中文科戲劇及兒童文學單元，主要透過戲劇教授成語故事、歷史文學等，例如於小五級排練三國演義戲劇。

透過戲劇學習成語十分有效

胡俊謙接受訪問時提及，透過戲劇學習成語十分有效，例如「葉公好龍」，所需要的角色不多，但具趣味性，學生的印象便會更加深。在其執教的小學校慶戲劇表演上，他更嘗試加入武打場面，而學生的投入度更是前所未有般高。

胡俊謙推動藝術教育，將其融入正規課程。（受訪者提供）

廣東話承傳更多華夏文化

要使學生投入教學內容，或許與授課語言有關。胡俊謙不諱言自己有所堅持：「普通話要學，我都唔反對學普通話，但反對普教中。」在胡俊謙執教的戲劇班期間，必定會預留兩節教授廣東話咬字，他認為廣東話是絕大部分香港人的母語，更能發揮自己情感，沒有隔膜。

在戲劇語言表達上，胡俊謙認為廣東話承傳更多華夏文化，反而普通話的詞庫較少。他曾以足球賽旁述為例向學生解釋廣東話的奧妙，例如形容入球時，廣東話旁述常用有「彈射、抽射、窩利抽射、跣入」等等，相關文字容易聯想畫面，反而普通話旁述則比較單一。

胡俊謙認為廣東話是絕大部分香港人的母語，更能發揮自己情感。（鄺曉斌攝）

藉廣東話令教學有趣 令學生主動

他的堅持亦與其教學理念有關，胡俊謙形容自己是「一手揸住糖果，一手揸住屎」，直言十分重視紀律、態度及互相信任，他同時認為：「小朋友係求開心，我目的係令教學有趣，令佢哋更主動。」

一般人或會存有疑問：戲劇如何能促進中文能力？胡俊謙認為，用得多、寫得多、聽得多，中文能力自然會有進步。過往他曾接觸一名有讀寫障礙的中學生，對方負責戲劇後台監督職務，期間由於經常接觸劇本，令其中文讀寫能力大有進步，最後更在文憑試中取得佳績，順利升學。

然而，並非所有學生均接受廣東話教學，胡俊謙指，曾有單非學生初時抗拒說廣東話，但他認為對方必須要說好廣東話，「香港超過九成人都講廣東話，作為老師有需要幫助佢去適應，唔涉及任何政治。」

胡俊謙：「廣東話係我哋嘅母語，係一種優秀語言，點解要摒棄？普教中係反智！」（鄺曉斌攝）

基於胡俊謙對廣東話的堅持，因此他亦要求學生在戲劇堂學好廣東話，不清楚如何表達時，自己亦會作進一步教授，但不接受在其執教的廣東話戲劇堂時講普通話、寫簡體字，「廣東話係我哋嘅母語，係一種優秀語言，點解要摒棄？普教中係反智！」