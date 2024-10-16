施政報告﹒簡樸房｜床位不予取締　施麗珊恐劏房戶「下流」住床位

新一份施政報告今日（16日）出爐，政府提出解決劏方問題的方案，擬設登記制，並訂出標準，經專業人士認證合符標準的劏房，將命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。



《香港01》在去年工作組成立後，報道過一些「劣質劏房」，在方案公布後，部份住戶再受訪，他們都表示擔心劏房租金會上升，未來會有劏房戶負擔不起劏房租金，要改為住環境更差的床位，生活非單無改善，還會比現時差。



社區組織協會副主任施麗珊則表明，方案未解決劏房問題，不解為何工作小組花上十個月研究，仍將床位排除在今次的方案之外，又指現有的床位寓所條例實際效用有限，市面有很多非法床位，重申當局應該將床位納入方案，否則未來會有劏房戶向「下流」變成住床位。



香港目前有11萬戶劏房戶。（資料圖片／盧翊銘攝）

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自解決劏房問題工作小組去年成立，政府提出解決劏方問題的方案，擬設登記制，並訂出標準，經專業人士認證合符標準的劏房，將命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU），目前已知標準包括房內須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。

《香港01》在去年工作組成立後，隨社工到訪多間劏房，報道過一些「劣質劏房」，見過「站不直」的複式天台屋閣仔，也見到有上下劏一開四的角落盒仔房，樓底僅約1.8米高，還有設開放式廁所、不足40平方呎的劏房。

李先生住的劏房樓底雖然高，但平面面積只有37平方呎，比一個標準車位要細得多。（盧翊銘攝）

有住戶遷往過渡性房屋 怕三年後重返劏房已負擔不起租金

其中兩位今日再度受訪，40平方呎劏房內有「開放式廁所」的住戶李先生，已遷往位於青龍頭的過渡性房屋。他指，現時單位有約120呎，地方比以前大得多，鄰里也好相處，生活比以前有改善。

不過，他預計只能在過渡性房屋住三年，而現時仍因為文件問題，未能申請公屋，擔心三年後要重回劏房，亦怕屆時合標準的「簡樸房」租金會遠較他以前往的劏房貴。

他續說，以前劏的劏房月租約2,500元，倘若這些「簡樸房」月租4,000元，將難以負擔。他也提到，相信也會有劏房戶付不起「簡樸房」的月租，要轉投價錢較便宜的床位，「都有好多人要去太空艙。」

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陳先生原本住天台屋，以前有兩房一廳，因為天台屋要拆，他才搬來這間盒仔房，一住16年。（盧翊銘攝）

盒仔房住戶仍在等上樓 憂業主嫌麻煩直接變床位：咁生活一定差咗

另一合居於盒仔房的住戶陳先生，則仍在原處居住等候上樓。他批評8平方米(86平方呎）的面積要有獨立廁所，生活空間仍然狹窄，但與此同時，他說現時的住處面積遠低於8平方米，料租金會隨著面積提升而增加，「80呎咁收幾多錢租金？窮人邊住得起？」

他續說，現時已知的標準，還要求單位要有窗，會令劏房數量減少，「要有窗好難。」他舉例，以往能「一開十」的劏房單位，要符合標準，或只能「一開四」。他認為，部份業主或會因為覺得這些標準「麻煩」乾脆直接改成床位，並透過放11張床避開要有牌照的要求，「咁生活一定差咗。」

陳先生也大嘆，對政府不感失望，只因早已麻木，不相信政府提的方案可以幫助到他。他又指，現時的房屋政策下，單人輪候公屋時間長，他自2009年開始輪候，等足15年，今年初才收到通知、見房屋署主任，惟他所選擇的區份，目前仍未有合適單位可安排給他。他建議政府未來興建公屋，在每個屋邨都留一棟全是一人戶型的單位的樓宇，助單身人士上樓。

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施麗珊：劏房問題未解決 不解為何排除床位

社區組織協會副主任施麗珊則指，政府提出的方案中，要求面積不少於8平方米，惟並非人均面積，「咁你諗下8平方米住4個人合唔合理？」

她也直指，劏房問題未解決，又指政府若要處理劏房問題理應「一次過處理」，不解為何工作小組花上十個月研究後，仍將床位排除在今次的方案之外，重申當局應該將床位納入方案。

政府消息人士曾引述床位寓所的數字，指近年僅餘七間床位寓所，且相信家庭及年青人無意住床位。施麗珊則反駁，見過一家人住兩三張床位，「（經濟）環境迫起上嚟好難講。」

社區組織協會副主任施麗珊認為，劏房問題未解決，又指政府若要處理劏房問題理應「一次過處理」，不解為何將床位排除在今次的方案之外。（盧翊銘攝）

11萬劏房戶要安置到九成 批4年後始取納時間太長

消息人士提到，現有11萬劏房戶當中四成沒申請公屋，可能入息超出公屋申請要求，或為沒有本港居留權人士，不符申請公屋資格。施麗珊則指，在四成沒申請公屋的人士當中，僅不足一成是超出資產或入息限額，大多都是窮困、社會最低層的基層市民，促政府酌情處理，「政府唔好唔理，我覺得佢要搞（安置）到九成。」

施麗珊表示，肯定今屆政府願意處理劏房問題，但認為要真正幫到劏房戶，有幾項要點，包括安置要「到家」，須確保有足夠住屋用作安排、亦要提升租金津貼、立法設起始租金，最重要是將床位納入方案，確保不會有劏房戶因租金上升而向下流至床位居住，「無路走，有問題佢（劏房戶）就唔敢出聲，或去咗住床位。」

消息人士也提到，料4年後開始取締。施麗珊則指時間較她預期長，期望政府在兩年後起動政策，開始取締及安置，並在4至5年後完成所有取締。

歐先生以往獨自住天台屋閣仔單位。（盧翊銘攝）