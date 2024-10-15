施政報告取締劣質劏房｜一「家」26伙　床邊僅剩一階磚：好過瞓街

經過一扇扇門、一道道爬梯，在窄長走廊盡頭，是他們的「家」。這單位在旺角一棟唐樓，一劏就是26伙，牆上電線纏繞成幾團，拖板半天吊。住在這裏的區女士，盡用所有空間，在牆身掛衣服及一袋袋雜物，床邊的小雪櫃既用來儲物，也是小茶几。

對著開不盡的門，她食橙喝茶，每天睡覺以外在這裏待10小時，但雙腳只有一個階磚的活動空間：「我坐喺度，伸隻手都ok，但轉身緊係唔得。」

施政報告明日（16日）出爐，料公布解決劣質劏房問題措施，早前多個團體就劏房最低標準提意見，普遍認為應至少有7平方米（75呎）。記者上周隨社工到訪旺角4間劏房，除了「左右劏」，還「上下劏」，天花伸手可及。迫挾多年，他們期望政府取締劏房嗎？心中的最低標準又是怎樣？區女士說住在這裏只是無奈的選擇：「呢間房好過出街瞓。」



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區女士的房門無法全開：「你叫我點郁動呀？」（梁鵬威攝）

窄長走廊只能一人通過 開門即見共用廚廁

這間一共26伙的劏房，在旺角一棟唐樓，打開門見共用的廚廁，窄長走廊只能一人通過，將單位左右分割，每邊再分上下格。

只剩一個階磚 開一半門就頂着床 7旬婦：叫我點郁呀？

年近70的區女士搬來之前，在港島另一劏房居住，她形容那裏較大，有走動空間，但現處放了床鋪、小雪櫃後，只剩一個階磚，記者訪問時，門也只能開一半，就頂着床，她坐在床邊，剛好只放到一雙腳：「你叫我點郁動呀？度門都開唔晒。我坐喺度，伸隻手都ok，但轉身緊係唔得。」

她表示，住在這裏只是無奈的選擇：「呢個房好過出街瞓」，卻已快要10年。「如果真係有間房舒服、好大，畀我紥紥跳，就好啦。」問及對最低面積標準的看法，她期望有150呎，或至少「130呎都ok」，而每間劏房只分5至7戶，並要立法規管租金。

鍾情旺角有因：呢個範圍隨時我中意點就點

雖然她覺得旺角十分方便，形容「呢個範圍隨時我中意點就點」，但一日留在房間10小時，感覺仍十分受限，故也希望上樓。若政府安置上樓，或入住過渡性房屋，她希望有完善交通、生活配套，「如果街市去到冇雷公咁遠…我都係諗住買啲嘢，唔想行咁遠。」

陳伯直言不擔心取締劏房：「唔安置，咪瞓街囉，有乜所謂啫。」（梁鵬威攝）

輪候公屋3年傷殘長者 不想一搬再搬：唔安置咪瞓街

另一間同區劏房，雖沒有26伙那麼多，但也有16伙。全屋共用一台冷氣，滴着水，晚上才開，直至翌日早上7點。

住戶陳伯7年前因大角咀舊居拆卸而搬來，他房門的右邊是床，床盡頭放了一卷卷廁紙，一旁有張小木枱擺放風扇。他說，夏天全靠每間板房都有的抽氣扇，要一直長開，「裏面先冇咁焗。」

劏房位於唐3樓，要走一段樓梯，他坦言：「我一定唔方便，一來自己年紀大，二來有些傷殘，上落就⋯不過住落又唔想搬咁解啫。」他因為之前不慎跌倒，右腳裏面裝了鐵枝，雖淡然道已經習慣上落，但仍擔心搬遷有困難，因此對過渡性房屋有保留，「如果唔使再搬就可以，但突然又話要上樓，住唔住都冇所謂。我哋搬就周身都唔方便。」

對於劏房有機會被取締，他直言「我冇擔心㗎，就算取締咗，唔安置，咪瞓街囉，有乜所謂啫。」他表示已申請公屋3年多，在特快隊伍，惟不覺有甚作用。他曾到朋友的公屋單人單位，「百幾呎，都唔錯囉。」如果政府願意安置，他希望住在市區，新界則要再考慮，「搭車一來麻煩，二來車費也貴。」

黃先生不時在樓下打散工，不想搬到別處：「我全部都唔去呀，我生活圈子喺晒度。」（梁鵬威攝）

樓下打散工 取締劣質劏房後憂何處安置：點返工呀？

黃先生所住板房並非上下劏，面積約60呎，房內有一張雙架床，旁邊擺放小桌子及掛衣服。他表示自己居住環境已算好，送貨時曾去過更劣劏房，「嗰條巷窄到呀，啱啱夠你行過！」他質疑政府能否取締所有相類劏房：「如果我呢間房都話唔住得嘅，全部籠屋要拆晒啦。」

他認為取締之先，首要是如何、在哪裡安置：「叫我住去邊？點樣安置我先？」他形容自己的起居飲食、朋友、工作都在旺角，物價又平，直言不希望搬到別區，「我全部都唔去呀，我生活圈子喺晒度，有時做下散工，幫人賣下嘢。如果住九龍灣，點返工呀？呢度大街大巷，好多人（劏房戶）落樓下賣生果嘅，你叫佢邊度返工呀？元朗返工？」

陳先生擔心取締劏房導致加租，「最好是能安置佢哋啦。」（梁鵬威攝）

「取締」以後租金升 劏房租已佔半份糧

另一名75歲的陳先生表示，自己曾住更差、有木蝨的劏房，認為現在有24小時冷氣、整潔的板房居住已經不錯。他說自己領取綜援，不用自己負擔租金，但對於打工、自給自足的鄰居，擔心取締後租金更大負擔，「緊係擔心啦，有啲唔係政府畀錢，如果我打份工，（租金）差唔多去到一半咁濟。」他認為如果自己的劏房也被取締，根本上沒其他地方可租，「最好是能安置佢哋啦。」

有住戶則表示，希望能與子女一同申請上公屋，惟剛剛過了入息上限，不合資格。他指自己患上腎衰竭，因此沒有工作，一分一毫都很緊要，希望政府能給予他們一些生活津貼。

施麗珊建議，長者有朋友一同安置：「大家有個照應。」（梁鵬威攝）

施麗珊：應近區安置長者 有朋友照應

社區組織協會副主任施麗珊表示，估計單是油尖旺區，就有過萬伙劏房戶，強調「政府要睇住有幾多安置（空間），先能郁幾多人」，取締速度需要分批，配合安置。

她認為上述劏房「中好多範」，為劣質劏房，見過最多甚至一間40伙，應該取締。她指大部分住戶都是上班中年人，老人家則佔一至兩成。她建議，在安置體弱長者時，應該就近他本來生活的圈子，以及有朋友一起安置，「大家有個照應」，「如果冇人冇物，買嘢又唔方便，真係會快啲去（離世）。」她又建議設立社工隊，協助劏房戶轉區時熟悉環境。

她續道，政府在取締劏房時，確保有所依歸、不用捱貴租才能令居民安心，「咁就大把人出來說，我呢度有（劏房）並登記，要不然就算有條例你都執行不了。」