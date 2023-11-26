劏房睇樓團｜直擊「複式」上下劏、站不直的家　劣中之劣怎樣住？

香港有近11萬個劏房，政府在施政報告2023提出成立工作小組，解決劏房問題，訂出最低居住標準，研究方法禁止不達標劏房增加及取締。



研究結果尚待公布，《香港01》跟隨社工走訪多間劏房，見過複式天台屋閣仔，上層住人、下層共用廚廁，也見到有上下劏一開四的角落盒仔房，樓底只有約一米八高，還有設開放式廁所、不足40呎的劏房。



未來縱有標準，標準之下仍會有多類劏房。面對「劣中之劣」，在工作小組研究的同時，又能否有其他方法優先解決這些劏房呢？



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「複式」閣仔 上層住人、下層共用廚廁

歐先生在天台屋居住逾40年，近年一家四口已搬到300多呎、有三房的單位。在搬屋前，他一直獨自住在約67呎的天台屋閣仔單位。

跟很多劏房一樣，這裡的天台屋要共用廚廁，爬上廚房牆邊的樓梯，左右各有一個閣仔，左邊的就是歐先生昔日住處。

歐先生以往獨自住天台屋閣仔單位。（盧翊銘攝）

站不直的家 樓底低須彎著腰、低著頭在屋內走動

閣仔樓底高度約一米五六，歐先生上到來，彎著腰、低著頭在屋內走動，介紹以往在這67呎空間生活的情況。67呎，跟部份私樓一間客戶的平面面積相約，勉強可以放兩張乒乓球枱。

樓下共用廚廁 樓下炒菜油煙入「屋」

歐先生說，雖然樓下是共用廚廁，但廁所跟上層閣仔的分隔做得足，在樓上不會看到廁所內的情況，有人使用亦不影響到他。不過，如果鄰居在樓下炒菜，油煙就會入屋，以前通常會放塊木板在閣仔入口處做阻隔。

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天熱室內60度 住戶歐先生：環境差都無法

抬頭望向天花，鐵皮下鋪滿隔熱用的發泡膠，閣仔有窗、有抽氣扇，但即便如此，室內炎熱、悶焗的問題仍難解決，「夏天熱，天冷都熱，你𠵱家企一陣間都熱，都未到中午，中午仲熱。總之你想喺到抖，抖到太陽未出嚟，太陽一出嚟就熱，呢到天熱60度都有，真係人都蒸熟你。」

住戶應對這種熱，也自有一套方法，出門前在家中放一盤水，幫助散熱，「我哋日頭裝一盤水喺到，等晚黑返嚟無咁熱，如果我正式等到佢（閣仔）涼晒要十點，有盤水，七點幾就涼返。」

上層住人，樓底不足以讓人企直，下層有共用廚廁，歐先生直言居住環境差，奈何經濟能力有限，只能住下去。（盧翊銘攝）

上層住人，樓底不足以讓人企直，下層有共用廚廁，歐先生直言居住環境差，奈何經濟能力有限，「 （環境）當然差喇，你差都無法，你同邊個講都無用，除非政府比屋你，咁你就有得傾，唔係你都要住，你貪佢租平。」

歐先生提到，天台以前住滿人，從樓梯間行出天台，只有一條窄巷，「似九龍城（寨）。」隨著天台屋住戶上樓，一間間的天台屋也逐漸清拆，他跟家人也正在輪候公屋，盡快、盡早上樓，是一家人現時最大的願望。

歐先生跟家人正輪候公屋，盡快、盡早上樓，是一家人現時最大的願望。（盧翊銘攝）

「複式上下劏」一開四 深入角落55呎盒仔房

劏房有左右劏，也有上下劏，靠著一面牆，先劏出上下兩層，每層再間出兩個單位。陳先生住的盒仔房，位於右下角，平面面積約55呎，樓底高度有1.85米，一般人入屋總算企得直。

陳先生原本住天台屋，以前有兩房一廳，物品也比較多，天台屋要拆，他才搬來這個盒仔房，一住16年，房間內除碌架床，還有這些年間逐一買下的電器，雪櫃、熱水煲、微波爐，加上各類物品，房間內可以走動的位置只有一條窄巷。

陳先生原本住天台屋，以前有兩房一廳，因為天台屋要拆，他才搬來這間盒仔房，一住16年。（盧翊銘攝）

住在這間盒仔房10多年，最困擾他的並非單位細、也不是樓底低感壓迫，而是單位內經常有老鼠出沒。

他提到，上層的「上劏」單位現時無人住，每晚睡覺都會聽到有老鼠在樓上跑來跑去，「環迥立體聲，氹氹轉氹氹轉咁樣走。」最初搬入來每晚提心吊膽，難以入睡，他也試過入睡之後被老鼠咬腳趾。他說，這些老鼠體形細小、跑得快，想捉亦不容易。

截至今年6月底，公屋一般申請者平均輪候時間為5.3年，陳先生屬非長者一人申請，輪候時間已逾10年，仍上樓無期。

有義工問過陳先生想不想轉換環境、申請過渡性房屋，但他說已獨居多年，一個人獨力搬屋難，花上千元去請人幫手搬更難，又怕過渡性房屋只可住三年，屆時如果未能上樓又要再找地方搬，「我真係想政府真係加快起公屋，等我哋香港人早啲上樓。」

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「開放式」廁所對床頭 住戶沖涼自設擋水板

居住環境差，樓底矮是其中一類，李先生住的劏房樓底雖然高，但平面面積只有37呎，比一個標準車位要細得多，單位大部份空間用來放置碌架床，上層儲物，下層既是睡床、亦是煮食、休息玩手機的地方。

室內的廁所更是「開放式」，無門做阻隔，無遮無掩正對床頭。廁所闊度不足一米，左邊有熱水爐，右邊掛滿食材，後方已是馬桶，比起公廁的廁格，更覺迫狹。

室內的廁所更是「開放式」，無門做阻隔，無遮無掩正對床頭。（盧翊銘攝）

住戶李先生指，自己一個人住，不介意家裡有這樣的「開放式」廁所，空間細，用的時候他亦會「就住」，淋浴時為免水花四濺，他亦另想方法，找來發泡膠板充當擋水板，放在廁所邊緣。

他續指，單位有獨立廁所是好事，不需要與人共用，比較方便，「唔係好似啲人一個廁所幾家人用，你沖涼咪麻煩，如果有咩唔方便，你咪搞唔掂。」

李先生住的劏房樓底雖然高，但平面面積只有37呎，比一個標準車位要細得多。（盧翊銘攝）

李先生貌似對單位尚算滿意，但在碌架床床尾，就貼著幾張各類劏房招租的街招，他坦言想搬，想找好上的居住環境，租金是最大考慮。他又說，如果政府未來要取締他住的這類劏房，希望政府可以有安置安排，「有臨時嗰啲我都想去。」

「劣中劣劏房」有多種，有些憑肉眼、走訪已能體會到根本不適合居住，在家中走動要長期低頭彎腰的天台閣仔、上下劏成兩格的盒仔房、開放式廁所正對床頭的劏房，這些是否不需要等工作小組完成研究後，才開始取締，面對這堆「最劣劏房」，當局是否也應該思考現時可以用甚麼方法優先處理這些住所。