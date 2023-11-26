超劣劏房｜業主入稟申拆　歷協商終允可住到上樓　施麗珊：好悲哀

理想與現實總有鴻志，劏房再劣質，哪管是劣中之劣，仍然有人求住。有十年前經歷過「逼遷」的天台屋閣仔住戶說，當年外面租金昂貴，找新住處不容易，一心留守天台屋，業主入稟法庭要求拆遷，他也無打算離開。他坦言閣仔樓底矮，在屋內無法企直，日間室內又熱又焗，居住環境當然差，「但有瓦遮頭總比沒有好。」



當年協助天台屋住戶向法庭求助、與業主協商的正是香港社區組織協會，業主最終答允讓住戶繼續住，直至輪候到公屋上樓為止。社協副主任施麗珊形容是無選擇下安排，「係好悲哀，個環境好差，其實應該唔好住，真係好無奈，因為無其他選擇。」



解決劏房，安置就是最大關卡，施麗珊表明，除非公屋及其他房屋供應足夠，令劏房戶有選擇，否則難以解決劏房問題，她續指，如過渡性房屋與簡約公屋能並行，有約5萬個的臨時房屋支援，加上傳統公屋，便會有影響力，「你做到 ，劏房五年後可能少一半。」



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法團入稟11戶面臨拆遷 同區租盤租金貴兩倍

十年前，深水埗一棟大廈的業主立案法團入稟法庭，要求清拆大廈所有天台屋，11戶、逾20位居民面臨拆遷。住戶找過同區租盤，但租金比原住處貴兩倍，他們無力搬遷，不知道怎樣解決。

歐先生是其中一戶，他說當年得知消息，方寸大亂，只是知道自己不會搬，打算一直住在天台屋，「告我哋都唔走得，你唔通夾硬抬我走？當時唔係佢地（社協），我哋係唔走，打交都有份，好正常呀。」

住戶今回首當年：告我哋都唔走

後來社協幫他們向法庭求助、與業主協商，業主最終答允讓他們繼續住在天台屋，直至輪候到公屋上樓為止。

上層住人，樓底不足以讓人企直，下層有共用廚廁，歐先生直言居住環境差，奈何經濟能力有限，只能住下去。（盧翊銘攝）

樓底矮 屋內走動總要低頭彎腰

在天台屋的閣仔居住，環境並不舒適，樓底矮，在屋內走動總要低頭彎腰，「直程企唔直，我哋都企唔直，我哋都算矮細，都唔得。」

歐先生又提到，即使已在室內加裝發泡膠板隔熱，打開所有窗，開著風扇，室內仍然又焗又熱，「太陽一出嚟就熱，呢到天熱（攝氏）60度都有，真係人都蒸熟你。」

為了令閣仔盡快降溫，歐先生以前出門上班前，會裝一盤水放在屋內，「等晚黑返嚟無咁熱，如果我正式等到佢（閣仔）涼晒要10點，有盤水7點幾就涼返。」

早已習慣惡劣環境 未曾想過搬走：差都無法

居住環境惡劣，歐先生也未曾想過搬走，他坦言經濟能力有限，住在天台屋逾30年也早已習慣，「 （環境）當然差喇，你差都無法，你同邊個講都無用，除非政府比屋你，咁你就有得傾，唔係你都要住，你貪佢租平。」

歐先生近年已搬到另一天台屋單位居住，回家不再需要低頭彎腰，跟家人亦都正在輪候公屋，但無力再租住環境更好的地方，更不奢望能靠打份工的收入買樓，上樓似乎已是他一家人改善居住環境的唯一希望，「希望盡快、早啲（上樓），仲有咩要求，都無咩要求。」

歐先生近年已搬到另一天台屋單位居住，回家不再需要低頭彎腰。（盧翊銘攝）

十年過去不少住戶上樓 該處半數天台屋已拆去

社協當年一直協助這班天台戶，向法庭求助，跟業主協商。業主終答允讓住戶住到上樓。十年過去，不少住戶成功上樓，該處半數天台屋已拆去。社協副主任施麗珊形容是無選擇下的安排，「其實係好悲哀，個環境好差，其實應該唔好住，真係好無奈，因為無其他選擇。」

施麗珊形容住戶無選擇：起碼唔使瞓街都好啲

她續指，當年輪候公屋比現時更難，亦無過渡性房屋、租金津貼等支援，天台屋住戶面對迫遷，也試過在外面租盤，但租金比原住處貴兩倍，變相他們無選擇，「所以無辦法架啲居民，就算差，佢地都驚，即係（住天台屋）起碼唔使瞓街都好啲。」

社協副主任施麗珊認為，這宗天台屋迫遷的事件，正好反映拆遷跟安置需要並存。（盧翊銘攝）

10年前逼遷事件正好反映拆遷跟安置需並存

施麗珊認為，這宗天台屋逼遷的事件，正好反映拆遷跟安置需要並存。她又重提90年代實施的床位寓所條例，當時的政府僅設數百個住所安置，結果出現很多非法籠屋，「所以除非你公屋供應，仲有其他屋供應夠，如果唔係始終都係，佢咪走去非法囉。」

政府有意解決劏房，施麗珊說雖然贊同未來是不應該再有籠屋、板房、劏房，但同時也提醒政府，必須做好安置，否則劏房問題不會有改變。她又建議，籠屋、床位、人均居住面積低於5.5米、單位內不能站立等的劏房應優先取締；伙數逾五伙、無獨立廁所及廚房、消防安全、樓宇結構等亦應納入最低居住標準之中。

如果配合到，其實居民係高興聽到，只不過佢地會諗係咪有安置，因為大家諗到就係，你拆一定有安置，如果你拆完無安置就大件事。 社協副主任施麗珊

施麗珊稱若有5萬臨時房屋支援 劏房數目五年後可減一半

她表示，相信政府正思考哪些劏房要優先取締，並指現時問題在於過渡性房屋能否延長期限。她相信，如果過渡性房屋可延長五年、十年，與簡約公屋並行，有約五萬的臨時房屋支援，加上傳統公屋，對劏房市場會有影響力，預料屆時劏房數目會大減，「你做到 ，五年後可能劏房少一半。」