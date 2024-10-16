警隊180周年｜特刊出版　訪18位警務人員展示初哥到一哥維護治安

今年是警務處成立180周年，警方出版《警聲》特刊《香港警察守城故事—不同職級崗位．由初哥到一哥》 今日（16日)出版，訪問了來自六大部門、18個不同職級的警方人員，包括處長蕭澤頤及「未來一哥大熱」周一鳴。



處方說，他們背景不同，抱負一致，無不為維護法紀，服務市民。當中有初出茅廬的新紥師姐、有縱橫警界45年的老差骨、有脫下白袍換上輔警戎裝的醫學教授，更有鮮見於媒體前的警察通訊員及文書主任。



《香港警察守城故事—不同職級崗位．由初哥到一哥》訪問了18個不同職級的警方人員，包括「一哥」蕭澤頤（中）。(警方提供圖片)

警方：香港是當之無愧的全球最安全城市之一

警方指出，在第一個百年，警察須在海盜、三合會、甚至日軍等各種威脅下，維持秩序，保護大眾；二戰後，伴隨香港急速發展，警隊完善了組織建設，在克服持槍悍匪、越南船民等一個接一個挑戰中，日益贏得市民信任與愛戴。

警方續說，在回歸前夕，警隊逐漸完成本地化和以服務為本的轉型，成為真正屬於香港人的治安力量；回歸後，警隊對內妥善應對不同的公眾活動，對外積極與國際警界合作，不斷完善，不曾止步，使香港保持住極低的犯罪率，是當之無愧的全球最安全城市之一。

警務處處長蕭澤頤於訪問中分享當差30多年體會。(警方提供圖片)

幾位警隊高層，包括「一哥」警務處處長蕭澤頤、警隊「二哥」副處長（行動）周一鳴、「CID總舵」刑事及保安處處長葉雲龍高級助理處長和警察學院「揸弗人」助理處長陳綺麗，亦在特刊訪問中分享多年來見證警隊變遷的感受和對未來警隊發展的展望。

蕭澤頤：警隊付出很多 應該讓市民知道

蕭澤頤在訪問中，訴說對做警察的父親的感想：「小時候大家都有偶像，我的偶像並非球星歌星，而是父親。他是一名敬業樂業的警察，雖然日夜工作，也會盡量爭取時間陪伴我們兄弟姊妹。在我的成長過程中，經常聽他分享多姿多彩的警察故事。儆惡懲奸，除暴安良，由此成為我的志願。」他表示，父親身教言教，耳濡目染，成為他做警察的榜樣。

特刊刊出蕭澤頤軍裝照片。

擔任一哥三年，蕭澤頤對警隊的整體表現滿，「同事能夠在壓力下堅持，在挑釁前克制，在紛亂間精誠團結，在逆境中自強不息。當然仍有改善空間，但瑕不掩瑜，十全十美是理想，力求進步是目標。」他指出，資訊主宰未來，市民愈來愈注重透明度知情權，「默默耕耘笑罵由人可能已經過時，警隊其實付出了很多，應該讓市民知道。與其任人以訛傳訛，不如自己講清講楚。以前是謊言說多幾次會被當成真，現在是真相不去解釋會被誤為假。不過目前情況有所改善了，對於假新聞真抹黑，我們很快便有回應。」

被問到對下一任處長有何期許，他說:「不在其位，不謀其政。我寧可他走出自己的精彩步伐。」他說，擔任處長三年，也不是只踏着前人的足跡，希望做到承先啟後，繼往開來，「我們經常強調：警員是警隊中最珍貴資產。因此，我會盡力提供空間與平台，讓同事能夠各司其職，各展所長。」

花若盛開，蝴蝶自來，只要上下一心，各自盡好本分，始終會贏回市民的信任和支持。 警務處處長蕭澤頤

「二哥」周一鳴想探討年青警員生活模式和心態

「二哥」周一鳴兩年內由總警司升至副處長，他在訪問中說，每個職級都有各自挑戰，不敢說完全沒有壓力，只是已經習慣了。他表示，現在最有興趣是探討新一代的想法，尤其年青警員，了解他們的生活模式和心態，「畢竟時代真的變了，我成長時沒有社交媒體，他們現在離不開社交媒體；以前我們寫論文最花時間是到圖書館找資料，現在他們彈指之間已經可以翱翔無涯學海。與年輕人相處之道，未必是我覺得你廢，你覺得我過時；可以是我羨慕你的活力，你欣賞我的經驗。」

他表示，基層警員才是警隊的中流砥柱，要給予鼓勵和支援，以建立他們的自信心和歸屬感。「其實不單止警隊，也包括整個社會，與下一代銜接，殊不簡單，也無可避免。」

李桂華：辦案時見到有年輕人被煽惑後犯法最感難過

國安處總警司李桂華在訪問中說，在警察談判組多年的磨練，領悟到人與人的相處大可和而不同，堅持溝通亦可令頑石點頭。至於被更多人認識了，確實帶來些許不便，例如在2019年「黑暴期間」曾遭人在街上無端辱罵，「但只要堅信自己事事光明磊落，又何懼之有。」

他說難過的時刻，是每當在辦案時見到有年輕人被煽惑後犯法，「我就會為他們難過和不忿。年輕人燦爛的時光本不應在牢獄中度過，我痛恨那些利用年輕人易衝動和充滿激情的特質來誘使他們犯法的人，自己卻置身事外。針對這些罪魁禍首，我們一定會鍥而不捨地將他們繩之於法。」

新紥師姐留芷君於訪問指警察學長計劃協助她確定大學畢業後加入警隊的人生抉擇。(警方提供圖片)

加入警隊近45年的警司戚銘任「紅褲仔」出身，由警員做起，於訪問中分享多年當差升級心得。(警方提供圖片)

港大醫學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國在訪問中分享成為輔警警員的初心。(警方提供圖片)

特刊更訪問鮮於媒體露面的警察通訊員，加入此崗位近30多年的王小眉，分享她作為警隊日常行動後盾的所見所聞。(警方提供圖片)