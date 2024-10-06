警隊180周年歷史暨道路安全展覽　大館展出「王牌部門」珍藏展品

警隊今日（6日）起一連兩星期，於中環大館舉辦「香港警隊180周年歷史暨道路安全展覽2024」，向公眾展示警隊180年來的發展以及特別部門的歷史展品，包括毒品調查科、商業罪案調查科、爆炸品處理科、特別任務連（飛虎隊）、交通部等，冀提高市民防騙、滅罪及道路安全意識。



警隊今日（6日）起一連兩星期，於中環大館舉辦「香港警隊180周年歷史暨道路安全展覽2024」。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，香港警隊在180年來經歷不同挑戰，警隊上下均無畏無懼，肩負起保護市民生命同財產安全的使命，堅守崗位。隨著《國安法》的實施，警隊更加肩負維護國家安全的責任，全力維護法紀，守護香港。

蕭澤頤向公眾致謝，指香港近年的整體治安情況得以保持平穩，除警務人員不懈努力之外，亦有賴不同持份者、市民同各界人士的積極支持與參與。他亦提醒市民必須提高警覺，勿墮騙案，呼籲市民下載「防騙視伏App」。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，隨著《國安法》的實施，警隊更加肩負維護國家安全的責任，全力維護法紀，守護香港。

是次展覽由10月6日至19日，於中環大館複式展室舉行。內容以香港警隊歷史發展為主題，劃分5個展區，包括「公共安全」、「道路安全」、「防騙與商業罪案」、「禁毒與青少年罪行」、和「警隊裝備」。 展覽特意加入藝術和科技的元素，展示過百件警隊歷史文物及裝備，當中有部分展品更為首次公開展出，警方歡迎市民參與。