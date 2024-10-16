馬會機構與洛克菲勒基金會捐500萬美元　支持氣候及衞生監測計劃

世界衞生峰會（World Health Summit）周二（15日）正在德國柏林舉行，巴斯德研究院網絡（Pasteur Network）宣布展開一項先導計劃，旨在加強應對氣候變化對健康的影響，提升中低收入國家研究員、政府和社區的應變能力。



巴斯德研究院網絡是個匯聚逾30家機構的聯盟，透過科學、創新研究和公共衞生應對全球氣候變化挑戰，橫跨5大洲共25個國家，促進成員之間積極分享知識和專長（巴斯德研究院網絡圖片）

巴斯德研究院網絡是個匯聚逾30家機構的聯盟，透過科學、創新研究和公共衞生應對全球氣候變化挑戰，橫跨5大洲共25個國家，促進成員之間積極分享知識和專長。（巴斯德研究院網絡圖片）

計劃為期3年 助建立衞生系統抵禦氣候變化影響

巴斯德研究院網絡是個匯聚逾30家機構的聯盟，橫跨5大洲共25個國家。而該項為期3年的「氣候及衞生監測加速計劃」，由香港賽馬會和其慈善信託基金2023年成立的公益慈善研究院，以及洛克菲勒基金會共同捐助500萬美元（約4000萬港元）的初始資金支持。

該計劃將透過加強以實證為本的公共衞生措施及行動，建立可抵禦氣候變化影響的衞生系統，回應受影響地區的需要，特別是全球最受影響的33 億人口。

建立全球研究員網絡 加強巴斯德研究院網絡知識分享

具體而言，該計劃將建立全球研究員網絡，以作為氣候與衞生監測的基礎；促進巴斯德研究院網絡成員間分享通用工具和實踐辦法；以及通過巴斯德研究院網絡的知識分享加強影響力，透過「南南合作」建立全球通用的工具和措施，以滿足持份者需要。

例如在越南胡志明市，當地的巴斯德研究所將集中研究防範登革熱，了解氣候變化如何影響登革熱傳播，提供以實證為本的分析，協助指引公共衞生政策、 資源分配和城市規劃。

巴斯德研究院網絡主席Amadou Sall表示，該計劃對了解氣候變化如何影響公共衞生，尤其對較易受影響的地區邁出重要一步，期望能藉此為制定政策提供關鍵的數據及指引，以保障愈趨嚴重、受氣候變化相關疾病影響的群眾。

公益慈善研究院董事、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，在日益增加的氣候風險下，這計劃彰顯雙方一同致力促進健康衞生的決心，以應對氣候變化對全球衞生帶來的挑戰。